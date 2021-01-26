Несмотря на обещания властей снизить ценник на газ для населения до 6,99 гривен за куб и не повышать тарифы на отопление и горячую воду, тарифная тема в Украине продолжает даваться горячей.

В регионах люди выходят на улицы с требованием реально снизить платежки, а не просто задекларировать скидки.

26 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль отчитывался по тарифному кризису в Раде. Он заверил, что ситуация под контролем — цены на тепло и горячую воду для населения до конца отопительного сезона повышаться не будут, а должников не станут штрафовать.

Также анонсировано подписание меморандума по тарифам, в котором должны прописать условия работы для коммунальщиков.

В этот же день, 26 февраля, газовщики начали публиковать цены на газ для населения на февраль. Как и прописано в постановлении Кабмина, ценник не выходит за пределы 6,99 гривен за куб, а несколько компаний дают даже более низкий тариф - 6,88-6,9 гривен.

Параллельно в парламенте продвигают идею о переформатировании рынка газа - продаже теплокоммунэнерго газа внутренней добычи. Есть также законопроект об укрупнении газсбытов, что, якобы, позволит им давать людям низкую цену.

Это создает картинку тарифного отката - что цены на газ и отопление действительно будут снижаться.

Впрочем, на самом деле все не так однозначно.

"Существующая проблема с завышенными тарифами не решается, ее лишь пытаются сдвинуть на пару месяцев. А следующей зимой полыхнет еще сильнее. Чтобы дать людям доступные тарифы, нужно пересматривать пункты о торговле энергоресурсами в соглашении об Ассоциации с ЕС, где указано, что у нас действуют рыночные цены на тот же газ и они зависят от импортного паритета. Тем более, что в теории такая возможность сейчас есть, ведь с момента подписания Соглашения прошло как раз пять лет - можно его корректировать. Но пойдут ли на это власти - вопрос. Если нет, все заявления о регулировании тарифов - банальный популизм. Могут дать временную скидку, пока Европа не погрозит нам пальцем", — говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

"Страна" разбиралась, что будет с тарифами на газ, отопление и горячую воду.

Ценник на февраль и отмена газовой скидки

Мы уже подробно писали о решениях по газовым тарифам и предварительных договоренностях Кабмина с городами относительно цен на централизованное отопление и горячую воду.

По газу тариф для населения на февраль-март - 6,99 гривен за куб. Тариф на распределение газа - не выше 1,79 (с НДС - 2,15 гривен за куб).

То есть, по итогу цена на газ для людей на ближайшие два месяца - не выше 9,14 гривен за куб.

Это немного снизит платежки для тех, кто отапливает дома газом, то есть, поможет частному сектору.

26 февраля газовщики начали публиковать свои ценники на газ на февраль. Пока есть не все тарифы, их озвучило чуть больше десятка компаний.

Но за пределы обозначенной Кабмином планки в 6,99 гривен за куб никто не выходит. Некоторые дают ценник еще ниже. Скажем, "Нафтогаз" - 6,86 гривен, компания Megawatt - 6,88 гривен, "Энергетические ресурсы Украины" - 6,9 гривен, ETG.UA - 6,9 гривен. Большинство газовщиков держат тариф 6,99 гривен за куб. Но превысить его пока никто не решился. Хотя формально выходить за пределы 6,99 можно.

Правда, в этом случае бытовые потребители будут переводиться на обслуживания поставщика последней надежды -"Нафтогаза". И, как прогнозировали ранее эксперты, таким образом НАК хочет нарастить свою базу розничных клиентов, и оставить газсбыты ни с чем.

Газсбыты могут попросту не публиковать новые ценники. По действующему законодательству, если они не озвучат тариф на следующий месяц за пять дней до его начала (то есть, критический срок для цен на февраль - 26 января), то у них автоматически будет действовать январская цена, а у многих она выше 6,99 гривен за куб.

"Большинство членов Ассоциации поставщиков энергоресурсов подтвердили, что намерены выполнять требование Кабмина и опубликовали цену на февраль в 6,99 грн за куб. Но такой цены закупки ресурса сейчас на рынке нет. Цена газа по контракту от "Нафтогаза"- 9,555 грн за куб (рассчитывается по формуле), цена покупки газа на украинской энергетической бирже - 8,833 гривен (но там газа почти нет). Сегодня, к примеру, ни одной сделки не было заключено. Большинство поставщиков - членов Ассоциации будут обращаться к Кабмину за компенсацией, но для этого нужно понять по какой цене будет сформирован ресурс февраля", — рассказали нам в пресс-службе Ассоциации поставщиков энергоресурсов.

Также в компаниях не исключают попыток оспорить решение Кабмина о газе по 6,99 через суд.

"Этим постановлением Кабин нарушил все, что только можно. Поэтому шансы у компаний выиграть суды есть. За счет чего сейчас некоторые дают ценник в 6,99 гривне или дешевле? Это значит, что у них был закуплен более дешевых летний газ. Но у многих его нет, а есть контракты с европейскими трейдерами, которые имеют свои планы по заработкам на нашем рынке газа. И, если цена по формуле импортного паритета должна быть 10 гривен, то как интерес отдавать газ по 7 гривен. Как вариант — обяжут продавать часть газа внутренней добычи на бирже, на чем уже давно настаивают газовщики. Но в таком случае покупать его на общих снованиях будет вынужден и "Нафтогаз", а он в этом не сильно заинтересован. Но в любом случае - стоит ждать ответки от Европы. Тамошние трейдеры лоббировали запуск в Украине рынка газа и рассчитывали на нем хорошо зарабатывать. А газ по 6,99 спутал им все карты", — говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

В самом НАКе говорят, что не против продавать газовым компаниям дешевый газ из своих запасов, но при условии — верификация клиентской базы. Это, якобы, нужно, чтобы составить единую государственную базу потребителей газа и перейти на адресную поддержку наименее платежеспособных украинцев. То есть, газовую скидку для всех отменят, заменив их на компенсации для части украинцев.

Что будет с платежками на отопление

На платежке жителей многоэтажек газовая скидка вообще практически никак не отразится.

Ведь на тарифы на централизованное отопление и горячую воду она не влияет.

Отчитываясь по тарифному кризису в Раде Денис Шмыгаль заявил, что тарифы на отопление и горячую воду до конца этого отопительного сезона повышаться не будут. Об этом на прошлой неделе договорились с мерами и Ассоциацией городов Украины. В ближайшее время должны подписать меморандум на эту тему.

Но тут есть проблема.

Как известно, на газ для коммунальщиков в этом отопительном сезоне еще действует регулируемая цена -ПСО. Традиционно на текущий месяц ее публикуют в последних числах того же месяца. Но в январе "Нафтогаз" не спешат озвучивать ценник.

Как рассказали нам в одном из региональных теплокммунэнерго, цена будет порядка 10 гривен за куб. Это подтвердил и Юрий Корольчук. "Порядка 9,5-10 гривен за куб. Дешевле не будет, так как цена ПС рассчитывается по формуле Амстердам плюс, а котировки на хабах в Европе пошли вверх", — говорит он.

Что будет с ценой на газ для коммунальщиков в феврале - вопрос открытый.

"Изначально в проекте постановления о газе по 6,99 гривен, кроме населения, такой же тариф предусматривался для производителе тепла. Но в итоговой версии последние "потерялись". И не просто так. Продавать газ со скидками коммунальным предприятиям "Нафтогазу" не интересно. Поэтому, по нашей информации, он будет всячески лоббировать высокие ценники и на февраль -март", — рассказали нам в одном из региональных теплокоммунэнерго.

По данным наших источников, главным предметом договоренностей в меморандуме будет даже не цена на газ, а уровень расчетов за него. Сейчас, если уровень расчетов ниже 90%, НАК начинает "прикручивать краник" теплокоммунэнерго - не дает квоты на следующий месяц, а также начисляет пени и штрафы.

Минрегион предлагает, чтобы показатель обязательных расчетов снизили до 60%. Но "Нафтогаз" настаивает, чтобы настаивает, чтобы оставалась планка в 90%. дескать, если реальные расчеты будут ниже, то поставки газа не прекратят, но штрафы и пеню все равно будут насчитывать, — говорит наш источник.

Перекрывать разницу в цене на газ (между реальной ценой и той, что заложена в тарифе на отопление, а это 8,5 гривен) придется или за счет местных бюджетов (а такие деньги есть далеко не у всех), или за счет субвенций из госбюджета.

"Но мы на эти деньги тоже не сильно рассчитываем, так как, скорее всего, они будут приходить с опозданием. Поэтому мы будем уходить в минус, из компании идет вымывание обратных средств, тем более, чт дорожает не только газ, но и другие составляющие себестоимости тепла, в частности, электроэнергия, зарплаты. А так как тарифы нам никто, судя по всему, никто повышать не собирается, будем перебрасывать деньги с других направлений, закроем программы по инвестициям, ремонтам сетей. Чем закончится весь этот популизм и когда и где рванет, можно только догадываться", — рассказали нам в одном из теплокоммунэнерго.

То есть, теплокоммунэнерго дешевого газа не обещают, а это значит, что держать тарифы на отопление и горячую воду будут в ручном режиме (а он снижении ценников, чего ждут люди, говорить вообще не приходится).

Понятно, что коммунальщики сгущают краски, так как сами активно манипулируют тарифами и завышают их. "Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить, сколько гигакалорий тепла у нас производится, и сколько продается (и списывается затрат на покупку газа)", - говорит Скубченко.

Но пока итогов аудита тарифов нет (его поручил провести Зеленский), а значит уличить коммунальщиков в манипуляциях и снизить ценники нереально. Собственно, теплокоммунэнерго могут даже инициировать повышение тарифа, все формальные основания для этого есть (повышение составляющих себестоимости более чем на 5%). "Но это длительный процесс, в этом отопительном сезоне уже все равно не успеем, так что ценники вырастут уже в следующем отопительном сезоне", — рассказали нам в региональным теплокоммунэнерго.

Как поменять формулу

В Раде появились несколько проектов по регулированию тарифов. В частности, группа "Доверие" зарегистрировала законопроект №4635, который дает право Кабмину устанавливать льготную цену на газ для населения и регулировать наценки на него. До 2025 года хотят закрепить право на обслуживание населения за поставщиком последней надежды (но люди при этом смогут менять поставщика).

Также есть идея укрупнить газовые компании (бытовых потребителей смогут обслуживать те, у кого не менее 100 тысяч подключений).

Еще одно предложение - продавать на нужды населения газ внутренней добычи.

В Раде есть и проект от БЮТ №1177, по которому предлагается пускать на нужды населения газ внутренней добычи с минимальной накруткой (сейчас она не ниже 150%).

Впрочем, как говорит Скубченко, все это - банальный популизм. "Проблему не решают, а откладывают на следующий отопительный сезон. Украина подписалась на рынке газа для населения и формулу цены по импортному паритету. А это - постоянной рост цен на газ и тарифов на отопление. Чтобы кардинально изменить ситуацию, нужно пересматривать соглашение об Ассоциации с ЕС в части торговли энергетическими товарами. Возможнсть для этого как раз есть, так как прошло 5 лет с момента подписания прежнего Соглашения и его будут корректировать. Но будут ли это делать и удастся ли отстоять тарифные интересы украинцев - большой вопрос", — подытожил Скубченко