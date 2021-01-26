Во вторник, 26 января, комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия делегации России в ПАСЕ в полном объеме.

Об этом сообщает глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации Леонид Слуцкий.

"Комитет по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ в полном объеме. Ни одна поправка украинской делегации не была поддержана. Надеемся на дальнейший конструктивный подход ПАСЕ", - сказал Слуцкий.



Ранее "Страна" сообщала, что украинцы в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации. Во время открытия в понедельник зимней сессии глава делегации Украины Мария Мезенцева выступила с предложением оспорить по существу полномочия делегации России.

Также напомним, что ПАСЕ не признал результаты выборов в Беларуси и создал следственный орган.