Во вторник, 26 января, президент Украины Владимир Зеленский, который вчера отметил 43-й день рождения, продолжает получать поздравления от мировых лидеров. К поздравлениям присоединились президенты Молдовы, Литвы, Турции и Азербайджана.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президент Республики Молдова Майя Санду пожелала Зеленскому крепкого здоровья, благополучия и счастья, поблагодарила за гостеприимство, с которым встретили молдавскую делегацию в Киеве, а также выразила уверенность, что "конструктивные дискуссии о текущих вопросов повестки дня молдавско-украинских отношений и достигнутые нами договоренности быстрее трансформируются в конкретные совместные действия на благо наших граждан".

"Наши отношения на уровне стратегического партнерства, опирающихся на добрососедство, общие интересы и взаимоуважение, имеют особое значение с точки зрения мира и спокойствия нашего региона. Пользуясь случаем, желаю Вашему Превосходительству здоровья и счастья и передаю кругу украинскому народу пожелания благополучия и благополучия ", - написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Кроме того Зеленского поздравил лидер Литвы и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, который отметил, что Украина и Азербайджан связывают крепкие отношения, которые, по его мнению, буду и дальше развиваться.

Напомним, ранее Зеленского уже поздравили лидеры Китая, Кореи, Словакии, Киргизии, Казахстана, Египта и Израиля. Однако в списке поздравителей не оказалось президента США Джо Байдена, а также лидера Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Не написал поздравительного письма и президент Беларуси Александр Лукашенко.

Также сообщалось, что в день рождения Зеленского возле Офиса президента развернулся Тарифный майдан. На акцию протеста вышло около 100 человек. Затем демонстранты отправились к даче президента в Конча-Заспе и пикетировали резиденцию.