28 января мимо Земли пронесутся сразу три крупных астероида. Ближе всех к Земле окажется открытый 16 января 2021 года астероид 2021 BZ, но он пройдет на расстоянии в 5,5 раз больше, чем до Луны. Астрономам не удалось точно определить его размер, но исходя из расчетов, он составляет от 31 до 65 метров.

Об этом сообщает In-space.

По данным ученых, один оборот вокруг Солнца астероид 2021 BZ совершает за 363 земных дня или 0,99 земных года, максимально удаляясь от него на 194 миллиона километров и приближаясь на 104 миллиона километров.

Ожидается, в этом году астероид пройдет мимо Земли 28 января в 05:58 по киевскому времени на расстоянии примерно 2,15 миллиона километров со скоростью 14 километров в секунду.

Ранее "Страна" писала о том, что к Земле несутся семь астероидов, три из которых могут быть опасны для человечества.

Также мы сообщали, что в Японии рассказали, что зонд "Хаябуса-2" доставил на Землю гравий с астероида Рюгу.