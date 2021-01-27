В принятый сегодня Верховной Радой закон о всеукраинском референдуме вписали опасную норму, которую потенциально могут применить против украинских медиа.

На это обращает внимание телеграм-канал "Политика Страны".

"Нацсовету по телерадиовещанию дали полномочия прекратить трансляцию иностранных телеканалов, которые ведут агитацию, в том числе через операторов телекоммуникаций. Для отечественных СМИ за первое нарушение будет выноситься предупреждение.

Но в случае, если нарушение было грубым или повторным, "суд принимает решение о временной - до окончания референдума - остановке выпуска программы, лицензии аудиовизуального СМИ или временный запрет на выход печатного издания", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 26 января, 255 нардепов Верховной Рады поддержали во втором чтении законопроект №3612 о народовластии через Всеукраинский референдум.

Ранее "Страна" писала о том, что нардепы провалили правку о запрете выносить на референдум вопрос об уменьшении территории Украины.

Также мы сообщали, что за референдум не проголосовало двое людей Богдана из "слуги народа", глава фракции Арахамия грозил за это исключением.