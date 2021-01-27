В Раде поддержали закон о референдуме. Фото: Страна

В принятый сегодня Верховной Радой закон о всеукраинском референдуме вписали опасную норму, которую потенциально могут применить против украинских медиа.

На это обращает внимание телеграм-канал "Политика Страны".

"Нацсовету по телерадиовещанию дали полномочия прекратить трансляцию иностранных телеканалов, которые ведут агитацию, в том числе через операторов телекоммуникаций. Для отечественных СМИ за первое нарушение будет выноситься предупреждение.

Но в случае, если нарушение было грубым или повторным, "суд принимает решение о временной - до окончания референдума - остановке выпуска программы, лицензии аудиовизуального СМИ или временный запрет на выход печатного издания", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 26 января, 255 нардепов Верховной Рады поддержали во втором чтении законопроект №3612 о народовластии через Всеукраинский референдум.

Ранее "Страна" писала о том, что нардепы провалили правку о запрете выносить на референдум вопрос об уменьшении территории Украины.

Также мы сообщали, что за референдум не проголосовало двое людей Богдана из "слуги народа", глава  фракции Арахамия грозил за это исключением.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.