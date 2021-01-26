В Индии, где вспыхнули столкновения на границе с Китаем, в столице страны Нью-Дели проходят массовые протесты на тракторах. Люди протестуют против аграрных реформ индийского премьера Нарендры Моди.

Об этом сообщает BBC.

В частности, жители Индии протестуют уже несколько месяцев, сегодня, в День республики, протесты усилились. Митингующие протестуют прямо на тракторах.

"Между протестующими и полицейскими начались стычки. Правоохранители применили слезоточивый газ и водометы", - говорится в сообщении.

#WATCH Violence continues at ITO in central Delhi, tractors being driven by protestors deliberately try to run over police personnel pic.twitter.com/xKIrqANFP4 — ANI (@ANI) January 26, 2021

Митинг в Нью-Дейли проходит против законов, которые ослабляют правила продажи, ценообразования и хранения сельскохозяйственной продукции, а также вводят понятие свободного рынка, что со временем может привести к исчезновению оптовых стихийных рынков и появлению конкурентов в виде крупных компаний.





Протестующие фермеры считают, что если сейчас они могут свободно продавать выращенную продукцию по гарантированным ценам, то с приходом на рынок сельскохозяйственных корпораций продавать фермерскую продукцию станет невыгодно и даже убыточно.

В связи с протестами МВД Индии приказало отключить интернет в ряде районов Нью-Дели.













Ранее "Страна" сообщала, что польские фермеры заблокировали тракторами и капустой дорогу в Варшаву. Глава организации фермеров АргоУния Михаил Колодзейчак рассказал, что протест связан с ухудшением финансового положения польских работников.

Также напомним, что в Молдове к Трактор-майдану присоединились рестораторы и перевозчики. Сотни манифестантов в который раз собрались перед зданием парламента, там припарковано около 30 тракторов.