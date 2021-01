В Индии, где вспыхнули столкновения на границе с Китаем, в столице страны Нью-Дели проходят массовые протесты на тракторах. Люди протестуют против аграрных реформ индийского премьера Нарендры Моди.

Об этом сообщает BBC.

В частности, жители Индии протестуют уже несколько месяцев, сегодня, в День республики, протесты усилились. Митингующие протестуют прямо на тракторах.

"Между протестующими и полицейскими начались стычки. Правоохранители применили слезоточивый газ и водометы", - говорится в сообщении.

#WATCH Violence continues at ITO in central Delhi, tractors being driven by protestors deliberately try to run over police personnel pic.twitter.com/xKIrqANFP4