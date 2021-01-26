Киевская прокуратура направила в Шевченковский районный суд обвинительный акт в отношении кандидата в депутаты городского совета столицы и члена его штаба, которые во время местных выборов организовали сетку подкупа избирателей.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора во вторник, 26 января.

По данным следствия, указанные лица во время местных выборов, которые прошли в Украине 25 октября 2020 года, предлагали избирателям вознаграждение в тысячу гривен за один отданный за определенного кандидата голос.

За голос предлагалось 1000 гривен: 500 гривен - до выборов и столько же после предоставления подтверждения о голосовании за конкретного кандидата.

Кандидата в депутаты и члена его штаба, который выступал посредником, разоблачили при передаче части денежных средств для дальнейшего подкупа избирателей.

За такое правонарушение предусмотрено до семи лет лишения свободы.

В Офисе генпрокурора напомнили, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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