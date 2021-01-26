Американская частная компания Axiom Spacе впервые отправит в космос частный экипаж, который полетит на корабле на борту корабля Crew Dragon от компании Илома Маска SpaceX на Международную космическую станцию. Среди первых космических туристов инвесторы и филантропы.

Об этом сообщает пресс-служба компании в своей Twitter.

В первый частный экипаж войдут: командир Майкл Лопес-Алегрия (командир, бывший астронавт НАСА и виц-президент Axiom Spacе ), Ларри Коннор (пилот миссии, предприниматель и некоммерческий активист-инвестор), Марк Пати (специалист по миссии, инвестор и филантроп) и Эйтан Стиб (специалист по миссии, импакт-инвестор и филантроп). Полёт состоится не раньше конца 2021 года.

"Миссия Axiom 1 (Axi-1): Начало новой эры", - заявили в компании.

Ранее сообщалось, что в экипаж Crew Dragon могут войти режиссер кино Даг Лайман и знаменитый американский актер Том Круз, при этом сам актер планировал снять на МКС приключенческий боевик.

Напомним, в ноябре прошлого года корабль Crew Dragon c четырьмя астронавтами успешно пристыковался к МКС. Стыковка прошла в автоматическом режиме, без участия астронавтов.

Также "Страна" публиковала фото и видео космического экипажа на борту корабля Crew Dragon на борту Международной космической станции.