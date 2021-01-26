С 27 января в Украину придет активный циклон с осадками и сильным ветром. Кроме того, в конце месяца обещают пониженное атмосферное давление. Такие капризы погоды могут вызывать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей. Рассказываем, что делать, чтобы улучшить здоровье в эти дни.

Мокрый снег и низкое давление. Прогноз на ближайшие дни

Как пишет синоптик Наталья Диденко, 27 января пройдут сильные осадки, но не везде. Больше всего достанется центральной части Украины, на юго-западе также будет сложная погода. Циклоном также накроет Полтавскую и Сумскую область. Вечером 27 января и ночью 28 января циклон охватит практически все северные области. В этих регионах ожидаются самые сильные осадки.

В западных областях и на юго-востоке местами пройдут небольшие осадки или будет просто облачно.

На остальной территории Украины - сложная ветреная погода со снегопадами или дождями, в зависимости от температуры воздуха.

Температура воздуха в среду -1...-3 на западе и севере и +3...+7 на востоке. В Крыму, Запорожье и Херсонской области завтра + 4...+ 9. В центре около нуля.

В Киеве 27 января будет облачно, прохладно, днем ​​около нуля. Циклон скорее всего принесет снег в столицу поздно вечером 27 января или уже ночью и утром 28 января. Днем в четверг также будет небольшой снег.

Сегодняшний сильный ветер завтра в Киеве стихнет, но 28 января снова усилится.

"Изменение погоды, даже если она не касается вашей территории, касается вашей головы и сосудов. Потому масштаб циклона - значительный и влиятельный. Поэтому не пугайтесь физического дискомфорта, циклоны любят вскружить головы" - предупреждает синоптик на своей странице в Facebook.

Что же касается атмосферного давления, то в Киеве 27 января оно будет в пределах нормы 740-742 мм. рт. А вот с 28 по 31 января включительно будет ниже нормы от 729 до 734 мм. рт.

Прогноз погоды от gismeteo.ua

В первую очередь, от перепадов атмосферного давления страдают люди с бронхиальной астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями, люди с больными суставами. У некоторых могут появиться отеки, онемение конечностей, головокружение. У гипотоников оно еще сильнее понижает давление, у гипертоников - повышает.

Также в ближайшее время может усилиться ветер. Сильный ветер может вызвать повышенную чувствительность у людей с патологией нервной системы.

А вот магнитных бурь до конца месяца не предвидится. Судя по К-индексу, в полночь 26 января столица миновала магнитную бурю, а 27 января останутся только последствия в виде "возмущенного геомагнитного поля".

Как улучшить самочувствие

Чтобы иметь хорошее самочувствие при переменах погоды придерживайтесь сбалансированного питания. Добавьте в рацион больше свежих фруктов и овощей. Пейте достаточное количество воды и не забывайте быть физически активными в течение дня. Даже несколько простых упражнений в рамках утренней зарядки улучшат кровообращение и снимут стресс. При этом на время исключите наклоны и приседания.

Врачи советуют чаще быть на открытом воздухе, делать дыхательные упражнения, высыпаться и не переедать, чтобы не увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

С приходом циклона контролируйте уровень кровяного давления. Во время упадка сил рекомендуется пить настойку из лимонника или женьшеня. Поможет оставаться в тонусе и контрастный душ.