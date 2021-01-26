В декабре 2020 года Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство против экс-президента Петра Порошенко о возможных злоупотреблениях. В действиях бывшего главы государства правоохранители не усмотрели состава преступления.

Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на материалы Высшего антикоррупционного суда.

Установлено, что 19 мая 2020 к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с заявлением о совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. ст. 111 (госизмена) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью илм служебным положением) Уголовного кодекса, обратился один из народных депутатов.

По результатам рассмотрения заявления Офис Генерального прокурора открыл два уголовных дела. Досудебное расследование в первом уголовном производстве по факту государственной измены (ч. 1 ст. ст. 111 УК Украины), было поручено следователям Главного следственного управления Государственного бюро расследований. Досудебное расследование во втором, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, - детективам НАБУ.

НАБУ расследовало факты возможного злоупотребления служебным положением бывшим Президентом, а ныне народным депутатом, то есть умышленного использования им власти с целью получения вопреки интересам службы неправомерной выгоды, что повлекло тяжкие последствия для государственных интересов.

Однако, 30 декабря 2020 это дело НАБУ было закрыто на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины в связи с отсутствием в деянии пятого Президента состава уголовного преступления.

Решение было обжаловано в ВАКС, но 21 января суд признал законным постановление НАБУ.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко хранит наличными почти 49 миллионов долларов и 401 миллион гривен.

Также мы сообщали, что против Порошенко было открыто более 58 уголовных дел.