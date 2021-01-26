В воскресенье, 24 января, в Измаиле (Одесская область), подросток на детской площадке стрелял из травматического пистолета своего друга в сверстников. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Инцидент произошел около 16:00. 14-летний парень вместе со своим на год старшим приятелем пришел на детскую площадку, где начал цепляться к двум подросткам, 13 и 14 лет, которые занимались спортом. Завязался спор, в ходе которого он выстрелил в подростков, попав им в руки, ноги и спину, и убежал вместе со своим другом.

Потерпевшие не обращались за медицинской помощью, но рассказали о произошедшем своим родителям, а те, в свою очередь - полиции. Правоохранители нашли подозреваемого вместе с другом на одной из улиц города, в ходе следствия выяснилось, что именно старший товарищ купил в интернете пистолет, из которого стрелял 14-летний парень.

"Сейчас действия несовершеннолетнего "стрелка" квалифицировали как хулиганство согласно ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Пистолет у парня изъяли и направили на экспертное исследование. Что же касается правовой оценки действий другого участника - она ​​будет дана после выяснения всех обстоятельств происшествия", - рассказали в полиции.

Напомним, в Тернополе обстреляли мальчика, который катался на санках возле школы. Ребенок попал в больницу с ожогами.

Также мы писали, что в одной из аптек Киева мужчина на просьбу надеть маску ответил стрельбой из пистолета.