Верховная Рада приняла за основу проект закона, предусматривающий увеличение штрафов за заведомо ложный вызов аварийно-спасательного формирования, полиции, экстренной медицинской помощи с 51-119 до 3 400-10 200 гривен.

Соответствующее решение поддержали 317 депутатов при минимально необходимых 226 во время заседания парламента во вторник, 26 января.

Данным законопроектом предлагается внести изменения в статьи 175, 1752, 183, 1888, 221, 223, 255 Кодекса об административных правонарушениях, повысив штрафы за:

нарушение установленных законодательством требований техногенной и пожарной безопасности;

осуществление субъектом хозяйствования хозяйственной деятельности без декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности и невыполнение предписаний, распоряжений и постановлений должностных лиц Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС);

за заведомо ложный вызов специальных служб.

Сейчас штрафы за нарушение требований пожарной безопасности составляют от 8,5 до 119 грн для граждан. Соответствующим законопроектом предлагается увеличить их до 510-1700 гривен.

Также значительно предлагается проектом закона повысить штраф за заведомо ложный вызов полиции, "скорой" или аварийных служб с 51-119 гривен до 3400 -10200 гривен.

На физических лиц-предпринимателей предлагается налагать штраф за такое же нарушение в размере от 850 гривен до 3,4 тыс. гривен.

Напомним, проект данного закона Кабинет министров Украины предложил к рассмотрению 29 января 2020 года.

Также мы рассказывали, что Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает административную ответственность за препятствование должностным лицам, которые проверяют пожарную безопасность.