Сегодня, 26 декабря, Верховная Рада Украины во время обсуждения законопроекта о Всеукраинском референдуме провалила поправку депутата от "слуги народа" Александра Матусевича, в которой он предлагал уточнение к закону, согласно которому на обсуждение нельзя будет выносить вопрос об уменьшении территории Украины.

Отметим, что согласно законопроекту, который сегодня Рада приняла во втором чтении, на референдум могут выноситься вопросы об изменении территории Украины. Данный референдум может назначить парламент, при условии, что это необходимо для принятия закона о ратификации международного договора.

Матусевич предложил дополнить эту норму утончением, что на референдум можно ставить вопрос только относительно изменения территории Украины путём ее увеличения.

Но депутаты эту правку не поддержали. То есть, теоретически, на референдум смогут вынести вопрос об уменьшении территории Украины.

Напомним, законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум" президент Владимир Зеленский зарегистрировал 9 июня 2020 года.

Что из себя представляет этот закон, для чего принят и какие вопросы будут теперь выноситься на референдум подробно анализировала "Страна".