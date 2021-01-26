Во вторник, 26 января, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №3612 о народовластии через Всеукраинский референдум. За принятие закона проголосовали 255 нардепов.

"Из присутствовавших на заседании народных депутатов от "Слуги народа" не голосовали за закон только двое. Оба люди Богдана - его партнёр по аграрному бизнесу Сольский (глава аграрного комитета) и струневич - партнёр друга Богдана застройщика Вавриша.

Теперь их исключат из фракции, а Сольского снимут с должности главы Комитета?", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".



Отметим, что 226 голосов (их бы хватило для принятия законопроекта - Ред.) дали "слуги народа". Как сообщала "Политика страны", им накануне голосования в чат прислал сообщения глава фракции Давид Арахамия с требованием проголосовать за законопроект, иначе отказавшихся ждет исключение.



Ранее "Страна" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум". Отметим, что Зеленский определил его как неотложный.

Также напомним, зачем "Слуге народа" срочно понадобился закон о референдуме.