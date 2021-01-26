26 января Верховная Рада приняла закон президента о всеукраинском референдуме.

"Страна" проанализировала, какое практическое применение будет иметь этот закон и какие именно вопросы будут выноситься на референдум.

В соцсетях уже предлагают варианты для первого вопроса всеукраинского референдума. Собрали реакцию известных украинцев, а также десять главных вопросов о законе и ответы на них.

Отменить закон о языках и продажу земли

Среди предложений - тюрьма для экс-президента Петра Порошенко и импичмент для действующего президента Владимира Зеленского.

"Первый референдум, который должен быть инициирован по новому закону о народовластии, должен быть референдум "Нужно ли посадить Порошенко?" - пишет нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский.

Пользователи добавляют и другие вопросы - нужно ли остановить продажу земли и ввести смертную казнь за коррупцию.

"Проголосован закон о референдуме. Наконец-то будет возможность все главные вопросы вынести на народное обсуждение.

Языковой вопрос. Земельный вопрос. Смертную казнь для чиновников и депутатов за коррупцию.

Закон не без изъянов. Но первый шаг сделан", - комментирует политтехнолог Дмитрий Раимов.

У сторонников Порошенко своя больная тема.

"Единственный вопрос, который следует немедленно вынести на всеукраинский референдум - "Поддерживаете ли вы импичмент Зеленского?" Все остальное пока - игра в популизм по старым методичкам", - отреагировал нардеп от партии Порошенко Алексей Гончаренко.

Отметим, что общим местом критики закона от "порохоботов" стало недовольство, что на референдум придет "пророссийское" население и повернет вспять войну на Донбассе или украинизацию.

А бывший советник Порошенко Юрий Бирюков счел нужным напомнить, что Гитлер тоже использовал референдумы, чтобы укрепить свою власть. Видимо, поэтому, намекает он, спрашивать народ ни о чем вообще не стоит.

В "Слуге народа" тоже обсуждают, чего боятся сторонники "партии войны".

"По моему, Вятрович немного переживает, что на референдум, закон о котором мы проголосуем через 10 минут, могут случайно вывести закон о языке. И на этом этот закон закончится" - написал нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.

Он также предложил у себя в Телеграм-канале шутливый вариант вопроса для референдума: "Довольны ли вы уровнем героизации нацистских коллаборантов?"

Что написано в законе о референдуме. Десять вопросов и ответов

1. Что можно выносить на референдум?

Закон предлагает проведение всеукраинского референдума для решения следующих вопросов:

- утверждение закона о внесении изменений в следующие разделы Конституции Украины - I (общие положения), III (выборы, референдум), XIII (внесение изменений в Конституцию);

- решение вопроса общегосударственного значения;

- изменение территории Украины (в том числе - в сторону уменьшения);

- утрата силы закона или отдельных его положений.

На всеукраинский референдум может быть вынесен только один вопрос. При этом он не может проводиться одновременно с очередными и внеочередными общегосударственными выборами, очередными местными выборами.

Назначение всеукраинского референдума об изменении территории Украины осуществляется постановлением Верховной Рады.

2. Что нельзя выносить на референдум?

Не могут выноситься на референдум вопросы:

- связанные с налогами, бюджетом, амнистией;

- противоречащие положениям Конституции Украины, нормам международного права, правам человека;

- отменяющие или ограничивающие конституционные права и свободы человека и гражданина;

- направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности, создание угрозы нацбезопасности, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

- отнесенные Конституцией и законами к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

3. Как созвать референдум по народной инициативе?

Также избиратели могут инициировать проведение референдума по народной инициативе. Его назначают, если собрано не менее 3 миллионов подписей граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи собраны не менее чем в 2/3 областей и не менее чем по 100 тысяч подписей в каждой области.

Провозглашение референдума по народной инициативе осуществляется посредством указа президента.

4. Как будут спрашивать?

Вопрос, выносимый на всеукраинский референдум, должен иметь форму вопросительного предложения по поддержке (утверждению, принятию) закона, положения нормативного характера.

Вынесенный вопрос должен иметь четкую и понятную формулировку, не допускает различных толкований.

Не допускаются формулировки, которые вводят избирателя в заблуждение, подводят избирателя к ответу, содержат указание, намек, подстрекательство или иное побуждение к поддержке или отклонению вопроса всеукраинского референдума.

5. За чей счет проведут всеукраинский референдум?

Деньги на проведение всеукраинского референдума выделяются из бюджета.

6. Являются ли результаты референдума обязательными?

Не нуждаются в утверждении какими-либо органом государственной власти результаты референдума по трем пунктам:

- утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;

- об изменении территории Украины;

- о прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.

Являются обязательными для рассмотрения и принятия решения в порядке, определенном Конституцией и законами Украины, итоги референдума, которые отвечают за решение вопроса общегосударственного значения.

7. Как часто могут проводить референдум по одному и тому же вопросу

Новый всеукраинский референдум по вопросам, которые ранее были поддержаны на всеукраинском референдуме, может быть проведен не ранее чем через три года со дня объявления результатов.

Новый всеукраинский референдум по вопросам, которые ранее не были поддержаны на всеукраинском референдуме, может быть проведен не ранее чем через один год со дня объявления результатов.

8. Кто и как может голосовать

Право голоса на всеукраинском референдуме имеют граждане Украины, которым на день голосования исполнилось 18 лет и не признанные в установленном законом порядке недееспособными.

Основанием реализации права голоса на всеукраинском референдуме является включение в списки избирателей на участке.

Избиратель может проголосовать путем подачи бюллетеня на бумажном носителе или путем электронного голосования.

9. Можно ли будет голосовать онлайн?

Новшеством стала возможность проводить электронные процедуры во время проведения всеукраинского референдума, в том числе электронные голосования.

"Хотелось бы добраться до конца года до прообраза хотя бы на местном уровне электронного голосования, чтобы, может быть, с помощью какой-то разновидности приложения по примеру "Дія", все-таки, прийти к какой-то модели. Потому что это тоже наше программное обещание - перейти в диджитализированный процесс", - заявлял ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Также в Украине хотят создать автоматизированную информационно-аналитическую систему для электронного голосования.

10. Когда нельзя проводить референдумы?

В случае введения военного или чрезвычайного положения в Украине или отдельных ее местностях.