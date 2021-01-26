Во вторник, 26 января, в ходе заседания Верховной Рады глава Офиса президента Андрей Ермак позвонил лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко, а потом они начали переписываться и Ермак получил приглашение в гости.

Фото переписки политиков выложили "Буквы".

Так, Ермак поинтересовался, удалось ли Тимошенко поговорить с неким Сергеем, а она пригласила его прийти в гости в любой удобный день.

Юлия Тимошенко написала, что уже переговорила со Стефанчуком (возможно, речь идет о заместителе Верховной Рады Руслане Стефанчуке - Ред.) и готова рассказать об этом.

Кроме того, на одном из кадров видно предыдущее сообщение от Тимошенко Ермаку: "Представляю, сколько людей хочет сегодня поздравить президента. Вам сегодня нелегко) Я уже в Киеве, материалы подготовила. Готова продолжить наш разговор, приглашаю вас в гости вечером в ближайшие удобные Вам дни. Обнимаю".

Ранее "Страна" писала, что первый выход в свет Юлии Тимошенко в 2021 году ознаменовался очередной сменой имиджа. Нардеп сняла очки в стиле Гарри Поттера. А мы рассмотрели, что на лице 60-летнего политика нет ни одной морщины, возможно, из-за небольшого отека. Но в целом, выглядит Юля неестественно молодо. А вот уже полюбившуюся "волнистую" укладку она украсила плетением на затылке.

Напомним, партию "Батькивщина" оставили без государственного финансирования из-за нарушений в отчетности.

Также сообщалось, что Юлия Тимошенко задекларировала доход в 150 миллионов от американской фирмы, детали получения которых она не разглашала.