Солдат-срочник Вооруженных сил Украины провел в TikTok трансляцию, к которой в качестве зрителей присоединились россияне и представители "ДНР". Молодого человека обвинили в том, что он слил противнику секретную информацию.

Соответствующий пост в Facebook разместил бывший украинский военнослужащий, ветеран АТО Александр Грамарчук.

"Прямо сейчас в прямом эфире солдат срочной службы сливает информацию противнику", - написал Грамарчук, разместив ссылку на онлайн-трансляцию в TikTok и предупредив, что позже просмотреть ее будет невозможно.

Также экс-военнослужащий опубликовал скриншоты трансляции, на которых видно, что зрители отсылают солдату в комментариях эмодзи с флагом России и пишут: "ДНР тут".

По данным Грамарчука инцидент произошел в воинской части Воздушных сил ВСУ в Купянске Харьковской области, а солдат родом из Славгорода Днепропетровской области.

"Мальчик рассказывает о "братском народе" и "войне олигархов". Разбирайтесь теперь. А вот противник в курсе, когда станцию включают в Купянске. Вот, где ценность инфы", - написал Александр Грамарчук.

Напомним, "Страна" пиала о том, как украинские курсантки записали видео в TikTok с российским полицейским, и это возмутило националистов.

Также мы сообщали, что популярную блогершу захейтили за ролик в TikTok о выборе страны для поездки.