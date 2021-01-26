Самыми оригинальными именами новорожденных украинцев в 2020 году стали Лимон, Тор, Хорошо-Авенир, Олимпиада, Хрусталина, Шанель и другие.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции на своей странице в Facebook.

Cамыми распространенными именами маленьких украинок стали: Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия, Виктория, Вероника, Дарья, Дарья, Злата, Ева, Елизавета, Ирина, Екатерина, Ксения, Маргарита, Мария , Милана, Полина, Соломия, София.

В 2020 году в Украине родители чаще всего выбирали такие имена для своих новорожденных сыновей: Артем, Андрей, Богдан, Владислав, Владимир, Даниил, Дмитрий, Денис, Максим, Матвей, Евгений, Егор, Иван, Кирилл, Назар, Александр, Роман, Станислав, Тимофей.

Также в прошлом году именами для детей становились имена сказочных героев и даже фамилии знаменитых людей.

Мальчиков называли такими оригинальными именами, как: Арес, Августин, Амбре, Апалон, Адам, Аскольд, Ангел, Арон-Моисей, Буржуй, Богодар, Братислава, Вакула, Вогнедар, Грант, Гедеон, Дартаньян, Добрыня, Дамиан-Меркурий, Хорошо-Авенир, Эней, Елисей, Зеленский, Киев, князь, Лимон, Милан, Марсель, Матео, Нил, Ной, Людвик, Оскар, Одиссей, Омар, Октавиан, Платон, Принц, Парижан, Пантелеймон, Ричард, Расмад-Рой, Светодар, Сулейман, Спартак, Соломон, Тигран, Тамерлан, Тор, Тадеуш, Шархан, Ясмин, Ясон, Марволо, Яросвит, Яник.

Что касается имен новорожденных девочек, то в 2020 году среди появившихся на свет малышей есть такие, кто носит имена: Анфиса, Аурора, Афина, Ассоль, Аврора, Аполлинария, Божена, Беатриса, Весна, Всеслава, Валькивия, Жасмин, Женевьева, златовласого, Златослава, Золушка, Земфира, Заря, Есения, Евангелина, Изабелла, Империя, Изольда, Цветок, Луна, Лиана, Мальва, Магдалина, Мануэла, Мирабелла, Мия-Хэнд, Мия, Мира-Слава, Мадонна, Мия-Соломия, Настасья, Нева, Ницца, Росава, Регина, Розалия, Санта-Мария, Суламита, Самара, Санта, Дарья, Олимпиада, Тереза, Теона, Флоренция, Фрея, Хадижа, Хрусталина, Цвитозара, Шанель, Ясмин, Юрика.

Ранее мы писали, что Зеленский и Янык попали в список редких имен украинцев в 2020 году.

Также рассказывали, в 2021 году украинцам официально разрешат менять имя и отчество.