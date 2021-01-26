Полтавские коммунальщики разбирают мусорную кучу высотой с дом, которая за несколько лет образовалась во дворе дома местной жительницы по улице Небесной Сотни, 55. Хозяйка дома возражает против действий коммунальщиков, но мусор вывезут без ее согласия. Для этой "спецоперации" готовят 5-7 самосвалов.

Об этом сообщает издание "Полтавщина".

Местная жительница собирала гору мусора несколько лет. На днях фото этой свалки, находящейся рядом с другими жилыми домами, разместил у себя на странице в Instagram полтавчанин Федор Шевченко. Чтобы можно было оценить масштаб этой проблемы, он поднял в небо квадрокоптер. Видно, что высота мусора уже достигла высоты самого дома.

Временно исполняющий обязанности начальника Инспекции по благоустройству Максим Малько рассказал, что удивлен тем, что предыдущая власть не реагировала на жалобы жителей, которые вынуждены были жить рядом с горой мусора.

"Они показали мне свои обращения в различные органы власти, удивлен тем, почему никто не отреагировал на эту проблему. Не было никакой реакции. Соседи этой женщины рассказали, что примерно три года назад она начала забирать к себе пакеты с мусором, чтобы сдавать вторсырье и получать за это деньги. Потом что-то с ней произошло, это вопрос не ко мне, и она решила, что чем больше у нее мусора, тем она будет богаче. Поэтому она отказалась добровольно предоставить нам доступ к мусору и не хочет вывозить его", - рассказал чиновник.

Коммунальщики в присутствии полиции будут вывозить мусор в принудительном порядке.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве мусоровоз не одолел скользкий подъем и разнес 10 автомобилей.

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