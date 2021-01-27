МВД России опубликовало любопытную статистику - отчет о выдаче паспортов для украинцев и трудовой миграции.

Вышло 409 тысяч новых паспортов за один год. Первая мысль, которая может возникнуть, что все эти люди - жители "ДНР" и "ЛНР", которые, как известно, с 2019 года получают паспорта по упрощенной процедуре. Но это не так.

Большой вклад в рекордный показатель внесли жители остальной Украины, которые активнее чем когда-либо пошли за российскими документами.

"Страна" разбиралась, как так получилось.

Как получали российские паспорта

За 12 месяцев 2020 года гражданство России получили 409 549 граждан Украины. Эта цифра большая как сама по себе, так и в сравнении с другими годами.

В 2019 году (в апреле того года Путин подписал указ-упрощенку для "ЛДНР") паспорта получили 299 тысяч украинцев. Из них около 200 тысяч - жители "республик".

В 2018 году (заработала обновленная программа русского языка) россиянами стали 83 тысячи украинцев.

В 2017 году - 85 тысяч украинцев.

В 2016 году - 100,7 тысяч украинцев.

В 2015 году - 67,4 тысяч украинцев.

В 2014 году - 24 тысячи украинцев.

Суммируем эти данные. Выходит 1 миллион и 68 тысяч человек - именно столько украинцев стали гражданами России с начала войны на Донбассе. Это без учета жителей Крыма.

Объясним, что означают все эти данные. Невооруженным глазом видно, что начиная с 2014 года обладателей паспортом РФ становилось все больше и больше. Заметно и то, что в 2016 году число сильно уменьшилось.

После начала боевых действий на Донбассе местные жители стали массово покидать дома. Часть из них перебрались в Россию. В те времена массовой раздачи паспортов там не было. Срок получения занимал в среднем два года. При этом многие даже не могли претендовать на документы. Итого: резкий скачок в 2016 году - плюс 100 тысяч паспортов России - это переселенцы из Донбасса, у которых были основания для подачи. Они и начали делать документы, и получили их примерно в одно время.

На основании показателей 2017 и 2018 года можно подумать, что число желающих легализоваться в России сократилось. Но этом на самом деле не так.

Важно учитывать число граждан, у которых тогда на руках были РВП (разрешение на временное проживание) и ВНЖ (вид на жительство). Их в два раза больше, чем получивших паспорта. То есть большинство обивали пороги в миграционных центрах, ждали очереди и вступления в силу поправок в законы, которые упрощают получение гражданства.

И они заработали. Сначала - программа носителей русского языка.

Ее главный плюс заключался в том, что впредь не нужно было отказываться от гражданства Украины (это очень сложно, долго и часто вообще неосуществимо). Потом был выпущен указ Путина и началась раздача паспортов на Донбассе. Как результат в 2019 и 2020 годах начался бум получения украинскими гражданами российских паспортов.

В минувшем году из "ДНР" получило гражданство 176 тысяч россиян. Из "ЛНР" - 100 тысяч (данные на октябрь). Даже если округлить, всего "республики" дали около 300 тысяч новых граждан. Но еще остается почти 110 тысяч. И это уже люди из подконтрольной Украины - больше чем в любой другой год с начала войны.

Сказать, что именно в 2020 году желающих получить российские документы стало больше, будет не совсем корректно. Вернее так: у большого числа людей появилась такая возможность.

2020 год стал первым за все время, когда процедуру упростили максимально. Для переезжающих из Украины были отменены экзамены по русскому языку и справка о наличии официального дохода на территории России. Последнее - очень важный момент, поскольку после переезда найти легальную работу удавалось не каждому.

Вероятно, что если ранее некоторые украинцы даже не пытались пробовать подавать документы на гражданство, то после нововведений стали это делает активнее (в том числе и переезжая на ПМЖ в Россию).

Показателен сам факт, что жители подконтрольной украинской территории стремятся столь массово получать российское гражданство. Куда более массово, чем до аннексии Крыма и войны на Донбассе.

Чего ждать в 2021 году

Какими цифрами "порадует" МВД РФ по итогам 2021 года можно предположить на основании двух критериев.

1. Число украинцев с российскими РВП и ВНЖ.

По данным на 2020 год, разрешение на временное проживание есть у 69 тысяч украинцев. Вид на жительство - у 125 тысяч. В общей сложности выходит 194 тысячи - сколько украинцев, если захотят, то уже в этом году смогут получить российские паспорта.

Неизвестно, возникнет ли у них такое желание или нет. Но миграционная динамика (не только в России, а в целом по миру) констатирует: большинство тех, кто шагнул на первую ступень, обычно доходят до конца. Просто кто-то раньше, а кто-то чуть позже.

2. Обстановка с паспортами в "ДНР и "ЛНР".

Как известно, единственным условием подачи на паспорта РФ в "республиках" является наличие паспорта "ДНР" или "ЛНР". На протяжении 2019 года преградой была государственная пошлина за вступление в гражданство. Для многих в Донецке и Луганске она довольно велика - 3500 рублей. Но в 2020 году Госдума полностью ее отменила. Теперь нужно всего 300 рублей за бланк паспорта и на дорогу.

Что касается очереди на паспорта "ДНР", она аномально большая: уже полностью расписана на 2021 и 2022 года, стартовала на 2023-й и в итоге вовсе была приостановлена. Сейчас записаться на паспорт "республики" и сразу получить его могут только 14-летние, у которых это первый документ, а также из-за изменений данных в документе (чаще всего это смена фамилии у женщины по браку).

Утверждать, что все эти люди в итоге поедут за документами в Ростов, тоже нельзя. Все чаще "республиканский" документ нужен для внутреннего пользования. Например, без него в "ДНР" студент уже не может получить диплом об окончании вуза. "Власти республики" грозятся, что скоро владельцев паспортов Украины не будут брать на работу (пока, по нашим данным, это не реализовано). При этом нельзя и отрицать, что будет немало тех, кто все-таки отправится за российским паспортом. Автобусы, битком забитые такими желающими, ежедневно возят в ФМС и обратно.

Из этих двух пунктов можно сделать такой вывод: в 2021 году паспорта России получат или столько же украинцев, чем в 2020 году (409 тысяч), или больше.