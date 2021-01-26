Во Всемирной организации здравоохранения сейчас нет доказательств, что вакцинация снижает риск передачи коронавируса, поэтому ВОЗ не рекомендует делать прививки в первую очередь путешественникам.

Об этом заявили в Стратегической консультативной группе экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE), сообщает France24.

В условиях глобальной нехватки различных вакцин против Covid-19 эксперты не рекомендовали уделять приоритетное внимание вакцинации международных путешественников. ВОЗ призывает в первую очередь сделать прививки медицинским работникам и наиболее уязвимым 20% населения в каждой стране, а потом распространять программы иммунизации на другие группы населения.

"В нынешний период очень ограниченного предложения вакцины преференциальная вакцинация международных путешественников противоречит принципу справедливости. Из-за этого и отсутствия доказательств того, что вакцинация снижает риск передачи, SAGE в настоящее время не рекомендует вакцинацию Covid-19 путешественникам", - заявили в SAGE).

Однако люди из групп высокого риска, планирующие поездки, должны быть включены в программы вакцинации.

Напомним, в ВОЗ не рассчитывают победить коронавирус в 2021 году.

Также мы писали о том, что ВОЗ обвинила Китай в промедлении в первые дни пандемии коронавируса.