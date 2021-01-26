Под Ровно суд отменил штраф в 17 000 грн для верующей учительницы, которая отказывается надевать маску
Осенью прошлого года Кузнецовский городской суд оштрафовал на 17 тысяч гривен учительницу лицея из Вараша, Ровенской области, которая категорически отказалась надевать маску во время проведения уроков из-за своих религиозных убеждений. Однако Ровенский апелляционный суд отменил штраф.
Об этом сообщает Ровно 1.
"Я христианка веры Евангельской и слово господне мне категорически запрещает носить маску, потому что он создал меня по образу и подобию своему. Поскольку мы с открытым лицом, как в зеркале, смотрим на господа. Поэтому я отказываюсь носить эти маски и для меня ее надеть — это смерть", - аргументировала свою позицию учительница.
На заседание апелляционного суда, на который педагог не приехала, но на видеосвязь вышел ее адвокат. Судья заслушал адвоката и принял решение прекратить производство по делу, потому что вступил в силу закон Украины, в котором уменьшена сумма штрафов за неношение маски от 17 тысяч гривен до 255 гривен.
Напомним, Минздрав в начале учебного года выпустил правила поведения в условиях пандемии коронавируса для родителей, учителей и школьников. Для учителей обязательна проверка температуры на входе в здание школы и дезинфекция рук. В "оранжевых" областях учитель обязан носить специальный щиток.
Также сообщалось, что учителям Киева и всех школ в "оранжевых" зонах рекомендовали носить пластиковые щитки для лица на уроках