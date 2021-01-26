Осенью прошлого года Кузнецовский городской суд оштрафовал на 17 тысяч гривен учительницу лицея из Вараша, Ровенской области, которая категорически отказалась надевать маску во время проведения уроков из-за своих религиозных убеждений. Однако Ровенский апелляционный суд отменил штраф.

Об этом сообщает Ровно 1.

"Я христианка веры Евангельской и слово господне мне категорически запрещает носить маску, потому что он создал меня по образу и подобию своему. Поскольку мы с открытым лицом, как в зеркале, смотрим на господа. Поэтому я отказываюсь носить эти маски и для меня ее надеть — это смерть", - аргументировала свою позицию учительница.

На заседание апелляционного суда, на который педагог не приехала, но на видеосвязь вышел ее адвокат. Судья заслушал адвоката и принял решение прекратить производство по делу, потому что вступил в силу закон Украины, в котором уменьшена сумма штрафов за неношение маски от 17 тысяч гривен до 255 гривен.

Напомним, Минздрав в начале учебного года выпустил правила поведения в условиях пандемии коронавируса для родителей, учителей и школьников. Для учителей обязательна проверка температуры на входе в здание школы и дезинфекция рук. В "оранжевых" областях учитель обязан носить специальный щиток.

Также сообщалось, что учителям Киева и всех школ в "оранжевых" зонах рекомендовали носить пластиковые щитки для лица на уроках