Весной и летом 2021 года для выпускников школ так называемой "ДНР" проведут российский Единый государственный экзамен (ЕГЭ).

Об этом сообщила "начальник службы по контролю и надзору в сфере образования и науки" Любовь Волкова, передает News.ru.

По словам Волковой выпускники т.н. "ДНР" сдают ЕГЭ с 2016 года, но для этого выезжают в Ростовскую область России. А в этом году экзамен впервые пройдет на территории т.н. "ДНР".

Это стало возможным, благодаря взаимодействию с Министерством просвещения РФ. Рособрнадзор утвердил для его проведения четыре пункта - донецкую Гимназию информационных технологий № 61, лицей №2 в Макеевке, лицей №14 в Горловке и Донецкий университет экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского. Там установят видеонаблюдение и проведут техническое дооснащение аудиторий.

Ранее "Страна" писала о том, что т.н. "ДНР" обвинила ВСУ в обстреле жилых домов на окраине Донецка.

Также мы сообщали, что Пушилин заявил о готовности провести в т.н. "ДНР" новый референдум.