Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает административную ответственность за препятствование должностным лицам, которые проверяют пожарную безопасность.

За соответствующий законопроект № 3931 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за препятствие проведению проверок по вопросам техногенной и пожарной безопасности" проголосовали 265 народных депутатов в ходе заседания Рады во вторник, 26 декабря.

Законопроект, который нардепы обсуждали на заседании около полутора часов, подразумевает ввести штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых налогом минимумов (от 17 до 34 тысяч гривен) за препятствование деятельности должностных лиц по вопросам государственного надзора (контроля) в сфере техногенной и пожарной безопасности, в частности связанной с проведением проверок. В случае повторного нарушения в течение года сумма штрафа возрастает до 2 тыс.-3 тыс. (от 34 до 51 тысячи гривен) необлагаемых доходов.

Кроме того, подразумевается предоставить возможность судьям районных, районных в городах, городских или горрайонных судов рассматривать дела о таких нарушениях и дать право полицейским и должностным лицам органа государственного надзора (контроля) в сфере техногенной и пожарной безопасности составлять о них протоколы.

В то же время полицейским предлагается дать возможность проводить административное задержание, если нарушители не дают возможность составить протокол, до установления лица правонарушителя в случае препятствия им деятельности уполномоченного должностного лица Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Речь не идет об установлении дополнительных полномочий для государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Речь идет о предотвращении таких трагедий, которая на днях произошла в Харькове... В течение прошлого года не допустили к проверкам соответственно 30 тысяч раз работников ГСЧС", - заявил глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар доме престарелых, во время которого погибло 16 человек.

Также сообщалось, что летом 2020 года в Одессе в отеле "Токио Стар" произошел пожар в ходе которого погибло 9 человек, среди которых был ребенок, а еще десять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.