Президент Украины Владимир Зеленский, который вчера отметил свой день рождения, получил заработную плату за 2020 год в размере 336 тысяч гривен.

Об этом сообщает со ссылкой на Государственное управление делами "Українські новини".

"Общая сумма заработной платы, начисленная Президенту Украины Владимиру Зеленскому в 2020 году, составляет 336 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

В частности, эту сумму составили исключительно начисленные ежемесячно 28 тыс. грн должностного оклада, поскольку никакие надбавки к зарплате главы государства не предусмотрены.

К тому же из его годовой зарплаты было выплачено 65 520 грн налогов и сборов. Соответственно, за год Зеленскому было выдано 270 480 грн зарплаты. По среднему курсу доллара в 2020 году это чуть более 10 тысяч долларов", - говорится в сообщении.



Напомним, что заработная плата президента Украины Владимира Зеленского за 2019 год составила 208,7 тысяч гривен, а руководителя Офиса президента Андрея Богдана – 218,7 тыс. гривен.

Также мы сообщали, что за месяц средняя зарплата в Украине упала почти на 200 грн. По данным Госстата, реальная зарплата (с учетом инфляции) в ноябре 2020 года к ноябрю прошлого года выросла на 8,1%, номинальная выросла на 12,2%.