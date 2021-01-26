Утром в среду, 26 января, на автомобильной дороге "Киев-Чоп" в Ровенской области из-за непогоды застряли сотни грузовых автомобилей. Спасатели работают над разблокированием движения.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Ровенской области.

Работу по разблокированию движения на объездной дороге "Киев-Чоп" ведут с применением тяжелой инженерной техники оперативных служб. На месте работают мобильные группы спасателей совместно с патрульной полицией и службой автомобильных дорог.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 26 января, снегопады и сильный ветер обесточили в Украине 269 населенных пунктов.

Кроме того, сообщалось, что в Карпатах выпало до метра снега и началась метель, а синоптики предупредили об опасности схода лавин.