В Украине увеличивается количество граждан, которые недовольны тем, как идут дела в нашей стране. Только 10% украинцев довольны тем, как развивается государство.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Социологи 22 января опросили 1005 респондентов от 18 лет и старше, которые проживают во всех регионах Украины, кроме Крыма и неподконтрольных Киеву частей Донбасса.

Выяснилось, что почти три четверти украинцев (74%) считают, что в целом дела в Украине идут в неправильном направлении. И только 10% населения довольны тем, как развивается страна. 15,7% респондентов не определились с ответом или отказались отвечать на вопросы.

При этом меньше всего украинцев уверены в правильности курса на востоке страны (6,6%) и на Донбассе (4,6%). Там же больше всего уверены в неправильности развития ситуации в Украине (82,6% и 90,7% соответственно) и меньше всего затруднились с ответом.

В то же время на юге Украины наблюдается более положительный настрой. Там 63,6% опрошенных ответили, что дела в Украине движутся в неправильном направлении, а 15,7% не согласны с ними.

Ранее мы рассказывали, что в Украине за год увеличилось количество очень счастливых людей.

Также сообщалось, что в 2020 году у 52% украинцев ухудшилось материальное положение.