В среду, 27 января, в столицу возвращаются снегопады, синоптики обещают сугробы до 20 см, сильный ветер, вызывающий мигрень, а также травмоопасный гололед.

Спасатели предупреждают про сильные порывы ветра до 20 м/с и сигнализируют о первом уровне опасности - "желтом".

Первые области, которые попали в эпицентр снегопада - Волынская и Ровенская, где на трассе Киев-Чоп из-за непогоды образовалась пробка из сотен застрявших грузовиков.

Разбирались, чего ждать от новых снегопадов.

Что известно про снежный циклон

Синоптик Наталья Диденко опубликовала циклон, который придет в Украину со снегопадами и дождями со стороны Греции и Болгарии. Сильные осадки накроют центральную часть Украины и юго-запад, где ожидается сложная погода. Крыло циклона протянется вдоль Полтавской и Сумской области.

Вечером 27 января и ночью 28 января циклон подчинит себе северные области.

В западных областях и на юго-востоке будут небольшие осадки при облачной погоде. Ожидается около -1...-3 градусов днем. На востоке +3...+7, на юге около нуля, в Запорожье +4...+9 градусов, в Крыму температура поднимется до +10 градусов. На севере - от -1 до +1. В Центре около нуля, в Днепре до +4...+6 градусов.

На остальной территории ожидается ветреная погода со снегопадами или дождями (зависимо от температуры воздуха).

В Киеве 27 января будет облачно и прохладно. Днем ​​ожидается около нуля. Циклон затронет столицу снегом или 27 января поздно вечером, или уже ночью и утром 28 января.

Днем в четверг еще будет подсыпать и к осадкам добавятся сильные порывы ветра, которые могут вызывать головную боль.

"Масштаб циклона - значительный и влиятельный. Поэтому не пугайтесь физического дискомфорта, циклоны любят вскружить головы - придут и уйдут", - предупреждает Диденко.

Гололед и лавины - "желтый" уровень опасности

Спасатели прогнозируют, что порывы ветра сегодня могут достигать 15-20 м/с. В западной части страны на дорогах - гололедица, а в Волынской и Ровенской областях значительный снег с метелью (уровень опасности желтый).

27 января в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях - значительные осадки в виде мокрого снега, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, в южной части Украины порывы ветра 15-20 м/с (и желтый уровень опасности).

"Погодные условия приведут к нарушению энергообеспечения отдельных населенных пунктов в западных областях и к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - сказано в сообщении ГосЧС.

В Карпатах есть угроза схождения лавин. Синоптики объявляют третий уровень опасности.

Погода в Киеве и других городах 27 января

Укргидрометцентр передает, что снег пойдет в столице днем 27 января, когда температура воздуха будет колебаться от -1 до +1 градуса. Судя по карте погоды, снегом смогут полюбоваться также жители Чернигова, Сум и Винницы, где днем будет удерживаться температура, аналогичная киевской.

На западе осадков не предвидится.

А вот в центре и на востоке ожидается мокрый снег с дождем. Непогода обрушится на Полтаву, Харьков, Кропивницкий, Днепр, Одессу, Николаев, Херсон, Запорожье и Донецк с Луганском. В этих городах днем ожидается плюсовая температура около +1...+5 и небольшой мороз ночью.

До конца января 2021 года в столице снег будет идти регулярно. Холоднее всего будет на выходных, когда температура ночью опустится до -5...-7 градусов.

Погода будет пасмурная, небо в Киеве будет скрыто за облаками. Мелкий снег будет идти все время. Днем осадки могут усиливаться, а к вечеру - ослабевать.

Как передает sinoptik.ua, 31 января в Киеве мелкий дождь со снегом начнется днем, а вечером ему на смену придет сильный дождь. Даже при небольшом морозе дороги могут стать непроездными.

Какой будет погода в феврале

Снежным будет не только январь, но и большая часть февраля. По данным синоптиков Укргидрометцентра, средняя месячная температура составит от -3 до +1, в Крыму ожидается +3 градуса, что на два градуса выше многолетних значений.

По данным синоптического ресурса Gismeteo, в Киеве стабильные снегопады ожидаются с 8 по 21 февраля. При этом серьезных морозов не ожидается - в столице ниже -5 градусов днем и -11 градусов ночью 16 февраля не упадет.

На востоке страны могут быть морозы до -15 градусов. Месячное количество осадков в феврале ожидается в пределах средних многолетних значений и составляет 25-58 мм, 73-110 мм в горных районах Закарпатской области и Крыму.

И такие значения для февраля будут считаться в пределах климатической нормы, сравнимыми с показателями типичной зимы 1980-х годов. Конечно, украинцы уже отвыкли от таких зим, со снегом и морозом. Поэтому нужно не забывать о правилах, которые спасут вас от морозов и первым делом отказаться от алкоголя и украшений, чтобы не замерзнуть зимой.

Как писала "Страна", в середине января Испанию парализовали рекордные снегопады. Страшная стихия унесла жизни нескольких людей - бездомного, который умер из-за переохлаждения в Сарагосе, жительницы Малаги, которая застряла в собственном авто.