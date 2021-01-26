Нардеп Александр Дубинский, которому вчера президент Владимир Зеленский предложил покинуть фракцию "Слуга народа", обратился к главе государства и попросил его о личной встрече без посредников.

Соответствующее видеообращение Дубинский обнародовал в YouTube.

"Я прошу вас о личной встрече, без посредников, которые вливают вам в уши эту ложь, и аферистов, которые работают на свои собственные карманы, а не интересы Украины, для того чтобы донести свои аргументы и еще раз доказать, что я готов бороться именно за вас. Именно этим я занимаюсь, и именно поэтому ни о каком уходе из фракции партии, куда меня делегировал народ, не будет", - заявил Дубинский.

По его словам, если фракция его исключит, это приведет к ее развалу.

Напомним, 11 января Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в том числе Дубинский. Их обвиняют во вмешательстве в избирательный процесс в США.

Также мы писали о том, что 25 января на заседании фракции "Слуга народа" поднимался вопрос о дальнейшей судьбе нардепа в связи с попаданием его в санкционный список и публиковали стенограмму обсуждения исключения Дубинского.

Кроме того, покинуть фракцию Дубинскому предложил президент Зеленский, однако он отказался.