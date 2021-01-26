Если в результате демократических выборов в России оппозиционер Алексей Навальный станет президентом, то ему придется вернуть оккупированный Крым Украине. Такое мнение высказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире канала "Украина 24".

"Надо понимать Россию. Мы не должны также очаровываться Алексеем Навальным с точки зрения интересов Украины. Я убежден, что "бутерброд" придется вернуть, причем не надкушенным, а свежим, в хорошем состоянии. Здесь не должно быть никаких иллюзий", - сказал Кулеба.

Министр иностранных дел Украины убежден, что России придется в любом случае извиняться за аннексию Крыма.

"Еще и извинения придется ему принести за российскую агрессию, если случится так, что Навальный в какой-то перспективе в результате демократических выборов возглавит Россию или займет какое-то политическое место в системе. Но, как я сказал, враг моего врага - мой друг. Поэтому, если Навальный - враг Путина, то мы поддерживаем Навального. Все очень просто ", - сказал он.

Известно, что осенью 2014 года российский оппозиционер Навальный в ответ на вопрос о статусе Крыма заявил: "Крым - это что, бутерброд с колбасой, чтоб его туда-сюда возвращать?". Он признал, что Россия нарушила международное право, оккупировав украинский полуостров, однако заявил, что Крым "де-факто российский".

Эта метафора стала крылатой, несмотря на то что позже Навальный признал ее не лучшим своим высказыванием.

Ранее "Страна" писала о том, что оппозиционер Навальный не видит перспектив возвращения Крыма Украине, но считает, что войну на Донбассе можно легко закончить.

Также мы сообщали, что Навальный не сможет баллотироваться в президенты России до 2028 года.