В Министерстве по вопросам реинтеграции рассматривают возможность ввести виртуальные мобильные номера украинских операторов для жителей неподконтрольной части Донбасса и Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства на своей странице в Facebook.

"Жители ВОТ лишены возможности беспрепятственного доступа к государственным сервисам и электронным услугам с использованием мобильного номера заявителя (административные, банковские, медицинские услуги). Отсутствие возможности быть на связи является одним из факторов, вызывающих беспокойство у абитуриентов, родители которых остаются на ТОТ, когда дети думают о вступлении в учреждения высшего образования в других регионах Украины", - заявил заместитель Министра по вопросам реинтеграции ТОТ Снавер Сейтхалилев.

Согласно проекту, жители неподконтрольных территорий смогут пользоваться украинским мобильным номером, с помощью технологии виртуального номера, то есть без наличия физической SIM-карты. Для этого нужно будет иметь доступ к мобильному интернету или сети Wi-Fi и воспользоваться специальным приложением. Так у них появится возможность звонить, отправлять и принимать смс-сообщения, а также совершать видео-звонки.

"Сейчас совместно с Минцифрой происходит развертывание сервиса "еМалятко", в приложении "Дия" уже в наличии справка ВПО, осуществляются другие проекты. Мы ожидаем, что виртуальный мобильный номер создаст дополнительные возможности для реинтеграции наших людей. После получения ответов мобильных операторов мы сможем детально оценить потенциал этого решения и определим дальнейшие шаги", - добавил Сейтхалилев.

Напомним, русская служба BBC признала города Крыма входящими в состав РФ, что вызвало возмущение у МИД Украины.

Также сообщалось, что в Офисе президента назвали дату саммита "Крымской платформы", которая призвана по замыслу украинских властей поддержать международное внимание к теме полуострова.