В Ровно умерла 34-летняя женщина, которая приняла решение рожать ребенка дома. Она заранее готовилась к родоразрешению, договорившись с "духовной акушеркой", но в процессе возникли осложнения - роженица потеряла много крови и ее не удалось спасти. Правоохранители открыли уголовное производство об умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай".

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона на своей странице в Facebook.

Трагический инцидент произошел в субботу, 23 января. В полицию в 19:30 (по киевскому времени) поступило сообщение от медиков, что после оказания помощи в больнице умерла 34-летняя женщина, которая рожала ребенка самостоятельно по месту жительства.

По данным правоохранителе, женщина, проживавшая на улице Неофита Кибалюка в областном центре, в течение беременности не состояла на медицинском учете. После того как она родила крупного мальчика весом 4,5 кг, она потеряла сознание. Родственники вызвали скорую.

"В домашних условиях она родила сына. Его жизни ничего не угрожает. Однако, спасти его мать не удалось", - рассказали в полиции.

Правоохранители начали уголовное производство по предварительной квалификации по статье об умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай".

Медики больницы прокомментировали трагедию и рассказали, что женщина потеряла много крови. Это стало одной из причин, почему ее не удалось спасти. При этом, по словам мужа погибшей, роженица потеряла около пяти литров крови, а, со слов "духовной акушерки", около литра.

"23 января в 18:20 женщина доставлена ​​бригадой СМП после домашних родов, которые по словам семьи состоялись в 15:15. Родился живой мальчик, 4570 г. После родов пуповину не пересекали. Кровопотеря, по словам мужа - около 5 литров. По словам доулы - "чуть больше литра". Во время госпитализации, состояние беременной крайне тяжелое, на внешние раздражители не реагирует, не контактна. Артериальное давление 40/0 мм ртутного столба. Пульс на центральных и периферических сосудах не определяется. Аускультативно за десять секунд определяется два сердечных сокращения. Немедленно начата сердечно-легочная реанимация. Попытка забора крови на исследование - неудачная. При внешнем осмотре - из половых путей визуализируется неклеймированная пуповина. На фоне СЛР проведено ручное отделение плаценты и выделение последа. В 19:10 констатирована смерть роженицы", - рассказали медики.

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