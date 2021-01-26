В среду, 27 января, в Украину придет циклон со снегопадами и дождями. Ожидаются сильные осадки, которые затронут все области, кроме западных и юго-восточных.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По данным синоптика, уже во вторник, 26 января, на Волыни и в Ровенской области уже наблюдается снег с метелями. В южной части Украины - дождливо. А завтра в страну придет новый циклон.

"Один циклон нас оставляет, следующий готовится прийти в гости. На фото со спутника видна яркая южная облачность в районе Эгейского моря, близ Греции, Болгарии. Вот он - циклон, который завтра придет со снегопадами и дождями в Украину. Осадки будут сильные, однако не везде", - написала Диденко.

По словам синоптика, самая сложная ситуация будет в центральной части Украины и на юго-западе. Крыло циклона протянется через Полтавскую к Сумской области.

Диденко сообщила, что вечером 27 и ночью 28 января циклон, выкручиваясь против часовой стрелки, подчинит себе еще и практически все северные области. В западных и юго-восточных областях - местами небольшие осадки или просто облачно. На остальной территории Украины ожидается сложная ветреная погода со снегопадами или дождями, в зависимости от температуры воздуха.

По данным Натальи Диденко, на западе страны днем ​​27 января ожидается -1...-3 градуса. На востоке - +3...+7 градусов. На юге: в Одесской и Николаевской областях около нуля, в Херсонской и Запорожской - +4...+9 градусов, в Крыму до +10 градусов. На севере от -1 до +1 градуса. В центре около нуля, однако в Днепре с районами еще до +4...+6 градусов.

Синоптик сообщила, что в Киеве 27 января будет облачно, прохладно, днем ​​около нуля. Циклон, скорее всего, затронет столицу снегом или поздно вечером завтра, или уже ночью и утром 28 января. Днем в четверг он также будет влиять на погоду.

"Сегодняшний сильный ветер завтра в Киеве угомонится, но 28 января снова усилится. Изменение погоды, даже если оно не касается вашей территории, касается вашей головы и сосудов. Потому масштаб циклона - значительный и влиятельный. Поэтому не пугайтесь физического дискомфорта, циклоны любят вскружить головы - придут и уйдут", - написала Диденко.

Напомним, рабочая неделя в Украине началась дождливой, но теплой погодой.

Также мы писали о том, что во вторник, 26 января, в стране началось похолодание.