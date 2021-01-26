Во второй половине января 2021 года президентский рейтинг Владимира Зеленского опустился ниже 20%. А во втором туре его готовы поддержать всего 55% жителей страны (в апреле 2019 он получил 73% голосов избирателей).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Социологи 22 января опросили 1 005 респондентов старше 18 лет, которые проживают во всех регионах Украины, кроме Крыма и неподконтрольной части Донбасса.

Оказалось, что если бы выборы президента Украины проходили во второй половине января текущего года, больше всего голосов получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский: 13,4% всех респондентов и 19,8% среди тех, кто определился с выбором. На втором месте - экс-президент Петр Порошенко ("Евросолидарность"), которого поддержали бы 10,6% среди всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором.

Далее в рейтинге расположились лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (соответственно, 8% и 11,8%), сопредседатель "Оппоплатформы" Юрий Бойко (7,4% и 11%), Игорь Смешко (6% и 8,9%), еще один лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук (5% и 7,5%), Владимир Гройсман (3,9% и 5,8%).

При этом КМИС "располовинил" ОПЗЖ, включив в опрос сразу двух лидеров партии - Бойко и Медведчука. Если просуммировать их рейтинги, то получается 18,5% - лишь чуть меньше, чем у Зеленского. То есть, если Бойко был бы один именно он вышел бы во второй тур с Зеленским.

Социологи смоделировали ситуации, когда во второй тур выборов выйдут Зеленский и Порошенко, а также Бойко и Порошенко. При этом ситуация, что во втором туре окажутся Владимир Зеленский и Юрий Бойко, не рассматривалась.

В случае, если Петр Порошенко пройдет во второй тур, по данным КМИС, он проиграет в обоих случаях: Зеленский в паре с ним получит 55% голосов (44,8% у Порошенко), а Бойко - 53% (у Порошенко 47%).

Напомним, в конце прошлого года "Оппоплатформа" опередила "слуг" на 5% и заняла первое место в рейтинге партий.

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