Компания Apple снова возглавила рейтинг самых дорогих брендов мира. Это произошло впервые с 2016 года. Таким образом Apple обошла Amazon и Google. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования Brand Finance Global 500.

Стоимость бренда компании в рейтинге за 2021 год оценивается в $263,4 млрд, что на 87% выше, чем годом ранее. Рост стоимости бренда обусловлен успешной диверсификацией бизнеса Apple Inc. с целью снижения его зависимости от продаж iPhone - на их долю в 2020 году пришлась половина выручки компании по сравнению с двумя третями выручки в 2015 году.

"Политика диверсификации привела к развитию цифровых сервисов Apple и услуг по подписке, в том числе App Store, iCloud, Apple Podcasts, Apple Music, Apple TV и Apple Arcade. Лишь за первый день нового года клиенты магазина приложений App Store потратили $540 млн на покупку цифровых услуг", - говорится в обзоре Brand Finance.

Второе и третье место в рейтинге 2021 года занимают бренды интернет-ритейлера Amazon.com Inc., стоимость которого выросла на 15%, до $254,2 млрд, и Google ($191,2 млрд, +1%), входящей в Alphabet Inc.

Десятка самых дорогих брендов мира выглядит таким образом:

Apple ($263,4 млрд)

Amazon.com Inc. ($254,2 млрд)

Google ($191,2 млрд, +1%)

Microsoft ($140,4 млрд)

Samsung ($102,6 млрд)

Walmart ($93,19 млрд)

Facebook ($81,48 млрд)

ICBC ($72,8 млрд)

Verizon ($68,9 млрд)

WeChat ($67,9 млрд).

Важность технологических инноваций как движущей силы стоимости бренда лучше всего демонстрирует случай Tesla. Бренд производителя электромобилей подорожал за год на 158%, став самым быстрорастущим в рейтинге Brand Finance Global 500, до $32 млрд.

Второе место по темпам роста (+108%) занял бренд Alibaba.com, подорожавший до $39,2 млрд. Стоимость брендов подразделений Alibaba - Taobao и Tmall выросла соответственно на 44%, до $53,3 млрд и 60%, до $49,2 млрд.

Традиционные ритейлеры, успешно внедрившие технологии в период пандемии, также показали хорошие результаты. Так, бренд Walmart подорожал на 20%, до $93,2 млрд, выйдя на шестое место в рейтинге.

Последствия пандемии оказались особенно ощутимыми для авиакомпаний и представителей аэрокосмической отрасли - на них пришлось шесть из десяти наиболее значительно подешевевших брендов в рейтинге Brand Finance. В частности, стоимость бренда Boeing упала на 40%, до $13,6 млрд, American Airlines - также на 40%, до $5,3 млрд, Airbus - на 36%, до $9,1 млрд.

Американские и китайские компании преобладают в рейтинге Brand Finance Global 500 за 2021 год, на их долю пришлось две трети совокупной стоимости брендов.

На первом месте по показателю "сила бренда" - китайская WeChat, которая в этом году обошла Ferrari.

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