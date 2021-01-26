Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании (ВНО) в Украине начнется 1 февраля и закроется 5 марта. Все зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований до 30 апреля.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства образования и науки.

Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится по следующему графику:

21 мая - химия,

24 мая - испанский, немецкий, французский языки,

25 мая - английский язык,

28 мая - математика, математика (задания уровня стандарта),

1 июня - украинский язык, украинский язык и литература,

4 июня - история Украины,

7 июня - физика,

10 июня - биология,

15 июня - география.

До 30 июня результаты тестирования будут размещены на информационных страницах участников. Участие в основной сессии ВНО будет бесплатным, каждый участник имеет право сдать тесты максимум по пяти предметам.

"Содержание сертификационных работ будет отвечать программам внешнего независимого оценивания, утвержденным приказами МОН от 26 июня 2018 №696, от 20 декабря 2018 №1426, от 4 декабря 2019 №1513", - уточнили в Министерстве.

Напомним, выпускникам, которые лучше всех сдадут ВНО планируют выдавать по 100 тысяч гривен премии. Претендовать на деньги смогут те абитуриенты, которые в сумме за 4 теста наберут 790 баллов и решать поступать в украинские ВУЗы.

Также сообщалось, что ВНО по дополнительным предметам может стать платным.