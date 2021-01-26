Рейтинг партий на выборах в Раду возглавила ОПЗЖ. "Слуга народа" опустилась на четвертое место
Если бы в ближайшее воскресенье в Украине проходили выборы в Верховную Раду, то в парламент прошли бы семь партий: "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Слуга народа", "Сила и честь", "Голос" и "Украинская стратегия Гройсмана".
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социальной группой "КМИС".
В соответствующем рейтинге партий "Слуга народа" переместилась на четвертое место с чуть более 11%, пропустив вперёд ОПЗЖ, которая идёт первой с показателем более 20%, а также партии "Европейская солидарность" и "Батькивщина".
Социологи опросили 1005 респондентов 22 января. Результаты исследования выглядят следующим образом.
Преодолели бы 5-процентный барьер и прошли бы в Верховную Раду следующие партии:
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 20,7%,
- "Европейская солидарность" -15,3%,
- "Батькивщина" - 12,6%,
- "Слуга народа" - 11,2%,
- "Сила и честь" - 8,3%,
- "Голос" - 5,6%,
- "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,3%.
Набрали бы менее 5%:
- "Партия Шария" - 4,6%,
- "Удар" - 4,4%
- "Свобода" - 3,8%,
- "Оппозиционный блок" - 3,1%,
- "За будущее" - 2,4%.
Рейтинг других политических сил - менее 2%.
Отметим, что в начале января сообщалось о шести партиях, которые бы преодолели 5-процентный барьер.
Напомним, в середине декабря, по данным опроса, рейтинг партий на выборах в Раду возглавили "Слуга народа" и ОПЗЖ, а в парламент прошли бы четыре партии.
Также мы писали, что во второй тур президентских выборов, по данным социологов, вышли бы Зеленский и Бойко.