Если бы в ближайшее воскресенье в Украине проходили выборы в Верховную Раду, то в парламент прошли бы семь партий: "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Слуга народа", "Сила и честь", "Голос" и "Украинская стратегия Гройсмана".

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социальной группой "КМИС".

В соответствующем рейтинге партий "Слуга народа" переместилась на четвертое место с чуть более 11%, пропустив вперёд ОПЗЖ, которая идёт первой с показателем более 20%, а также партии "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Социологи опросили 1005 респондентов 22 января. Результаты исследования выглядят следующим образом.

Преодолели бы 5-процентный барьер и прошли бы в Верховную Раду следующие партии:

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 20,7%,

"Европейская солидарность" -15,3%,

"Батькивщина" - 12,6%,

"Слуга народа" - 11,2%,

"Сила и честь" - 8,3%,

"Голос" - 5,6%,

"Украинская стратегия Гройсмана" – 5,3%.

Набрали бы менее 5%:

"Партия Шария" - 4,6%,

"Удар" - 4,4%

"Свобода" - 3,8%,

"Оппозиционный блок" - 3,1%,

"За будущее" - 2,4%.

Рейтинг других политических сил - менее 2%.

Отметим, что в начале января сообщалось о шести партиях, которые бы преодолели 5-процентный барьер.

Напомним, в середине декабря, по данным опроса, рейтинг партий на выборах в Раду возглавили "Слуга народа" и ОПЗЖ, а в парламент прошли бы четыре партии.

Также мы писали, что во второй тур президентских выборов, по данным социологов, вышли бы Зеленский и Бойко.