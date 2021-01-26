В 2020 году 409 549 украинцев получили российское гражданство. Это на 110 127 человек большое, чем годом ранее, и почти в пять раз больше, чем два года назад.

Об этом свидетельствуют данные МВД РФ, пишет "Интерфакс-Украина".

За январь-декабрь 2020 года 409 549 граждан Украины получили гражданство РФ. Также за данный период принято решение о выдаче 36 790 видов на жительство для украинцев. Всего на сегодня по видам на жительство в РФ проживает 124 528 украинцев.

Кроме того, граждане Украины в 2020 году получили 19 615 разрешений на временное проживание. По таким документам в РФ сейчас проживает 68 673 украинца.

Также в МВД РФ насчитали в 2020 году 204 269 граждан Украины, которые посещали РФ с частными визитами, 148 63 граждан - по работе, 10 115 граждан – с целью учебы, 19 086 граждан – как туристы и по иным причинам – 23 819 граждан.

В частности, в январе-декабре 2020 года МВД РФ поставило на миграционный учет 791 618 украинцев, из них 72 181 человек были зарегистрированы по месту жительства и 719 437 человек – поставлены на учет по месту пребывания. В то же время в 2020 году РФ сняла с миграционного учета 731 862 украинца.

При этом в 2017 году российское гражданство получили 85 119 украинцев, в 2018 году – 83 081 украинец, в 2019 году - 299 422 украинцев.

Напомним, по состоянию на сентябрь за 2020 год украинское гражданство получили всего 2,5 тыс. иностранцев, это в 8 раз меньше, чем в 2019-м.

Также мы писали о том, что Киев и Донецк в 1,5 раза разошлись в оценке числа выданных на Донбассе паспортов России.