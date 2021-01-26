Верховная Рада приняла в целом законопроект президента Владимира Зеленского, который призван разрешить допуск вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях.

За соответствующий законопроект №4499 проголосовало 325 народных депутатов во время заседания Рады во вторник, 26 января.

Проект закона разработало министерство обороны Украины. Документ согласован с министерством иностранных дел, министерством экономики, министерством финансов, министерством внутренних дел, министерством инфраструктуры, министерством юстиции и Службой безопасности Украины.

Согласно тексту законопроекта, в 2021 году на территории Украины запланировано проведение семи международных учений:

украино-американских учений "Репид Трайдент - 2021",

украино-британских учений "Козак Мейс - 2021",

украино-американских учений "Си Бриз - 2021",

украино-румынских учений "Реверайн - 2021",

украино-британских учений "Вориер Вотчер - 2021",

украино-польских учений "Три Меча - 2021",

украино-польских учений "Сильвер Сейбер - 2021".

Напомним, всего на межнациональные учения в Украине планируется потратить около 38 559 440 гривен, которые будут выделены из бюджета Минобороны.

Ранее мы сообщали, как в Николаеве прошли британо-украинские военные учения Warrior Watcher-2020.

Также рассказывали о масштабных учениях Rapid Trident с участием военных из стран НАТО, которые прошли в прошлом году.