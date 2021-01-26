Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "дворец Путина", о котором рассказал в фильме-расследовании оппозиционный политик Алексей Навальный, на самом деле принадлежит нескольким бизнесменам.

Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на слова Пескова во время общения с журналистами во вторник, 26 января.

Так, Песков рассказал, что объект (дворец в Геленджике) принадлежит не Владимиру Путину, а одному или нескольким бизнесменам, но разглашать их фамилии в Кремле не считают нужным.

"Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике. И один или несколько (бизнесменов - Ред.) прямо или опосредованно владеют этим объектом", - сказал пресс-секретарь Путина.

Кроме того, он добавил, Кремль не имеет права называть фамилии этих владельцев и "не собирается этого делать, это просто было бы некорректно".

Напомним, команда Алексея Навального обнародовала фильм-расследование о "дворце Путина", официальная площадь которого якобы 17 691 кв.м, а площадь участка под дворцовым комплексом - 68 гектаров. Однако реальная площадь больше примерно в сто раз. В фильме рассказывается и о родственных связях президента РФ.

Также сообщалось, что сам Владимир Путин отрицает, что ему принадлежит объект в Геленджике. В Кремле также опровергли информацию, рассказанную в фильме.