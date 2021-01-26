Выступая с отчетом на заседании Верховной Рады во вторник, 26 января, премьер-министр Денис Шмыгаль отверг идею и.о. министра энергетики Юрия Витренко покупать газ напрямую из России.

"Газ из России закупать напрямую наше правительство не имеет намерения. Точка", - заявил Шмыгаль.

В свою очередь руководитель Минэнерго ответил на вопрос из зала, почему Украина закупила летом дешевый газ, а населению продают его дорого. По его словам, "Нафтогаз" запасал основные объемы топлива, когда готовился к газовой войне с Россией - осенью 2019 года.

"По цене, которая, к сожалению, не была настолько низкой, как цена этого лета. "Нафтогаз" покупал незначительные объемы этим летом", - заявил и.о. министра.

Напомним, Шмыгаль в Раде пообещал не повышать тарифы до конца отопительного сезона и не штрафовать январских должников.

Также мы писали о том, что Витренко озвучил идею возобновить импорт газа из России 15 января. После этого началась широкая дискуссия, партия Порошенко увидела зраду в намерениях Витренко покупать газ из РФ, а тот назвал их "русскими консервами".