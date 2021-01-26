Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал количество украинцев, которые будут привиты в ходе первых трех этапов вакцинации от коронавируса (в ходе которых прививаются первоочередные группы). По его словам, 10 миллионов 107 тысяч граждан получат прививки во время этих этапов.

Также он подтвердил заявление президента Владимира Зеленского о том, что старт вакцинации в Украине запланирован на февраль. Однако Шмыгаль не уточнил, когда и какой конкретной вакциной какие группы населения планируют прививать.

Об этом премьер-министр рассказал в ходе своего выступлении во время заседания Верховной Рады во вторник, 26 января.

По словам Шмыгаля, план вакцинации включает пять этапов:

Первый этап - 367 тыс. человек. Вакцину получат люди с критическим риском инфицирования: медработники, задействованные в борьбе с ковидом, лица в домах для людей пожилого возраста, военнослужащие ООС.

Второй этап - 2,54 млн человек. Вакцинация людей с чрезвычайно высоким риском инфицирования: соцработники, люди старше 80 лет, другие медицинские работники.

Третий этап - 7,2 млн человек. Люди с высоким риском инфицирования и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства: ГСЧС, полиция, СБУ, учителя и другие.

Четвертый этап. Вакцинация людей с повышенным риском инфицирования: люди 60-64 лет, взрослые с сопутствующими заболеваниями, другие категории.

Пятый этап. Вакцинация других граждан, которые не входят в приоритетные группы.

Отметим, что ранее сообщалось о трех этапах вакцинации. К концу 2020 года информация изменилась и стало известно о пяти этапах.

При этом в целом Кабинет Министров планирует вакцинировать половину населения Украины до конца 2022.

Напомним, недавно Украина договорилась о покупке 1,9 млн доз китайской вакцины от коронавируса. Первую ее партию, по данным главы Минздрава Максима Степанова, доставят в Украину в феврале. После этого и начнется вакцинация.

Также сообщалось, что в феврале Украина подпишет контракт о поставках еще одной вакцины от коронавируса.