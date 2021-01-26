В ходе заседания Верховной Рады во вторник, 26 января, премьер-министр Денис Шмыгаль отчитался о тарифном кризисе. По его словам, цены на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона повышаться не будут.

Кроме того, Шмыгаль анонсировал, что в ближайшее время будет принято решение, в соответствии с которым штрафы и пеню за неоплаченные тепло и газ за январь применять не будут.

"По ситуации с тарифами. Правительство установило максимальную предельную цену на газ для населения и ОСМД на уровне 6,99 грн с НДС за кубометр газа. Тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться до конца отопительного сезона - нам удалось достичь определенного консенсуса с властью на местах, в ближайшее время состоится его подписание", - сказал Денис Шмыгаль.

Также глава правительства доложил, что НКРЭП ограничила тариф на распределение газа на уровне 1,79 грн за кубометр.

"Еще одна инициатива по распределению и обслуживанию газовых сетей. Правительство совместно с парламентским комитетом инициирует принятие законопроекта о возможности укрупнения облгазов, введении спецсчетов и введении временной администрации, дисциплинирует рынок распределения газа и не позволит монопольно повышать тарифы на распределение", - сообщил премьер-министр.

По словам Шмыгаля, штрафы и пеня за несвоевременно оплаченные тепло и газ за январь (когда он будет еще дороже 6,99 гривен) применяться не будут. Также премьер пообещал компенсации домохозяйствам, которые отапливаются электричеством.

Напомним, 25 января в Украине прошли акции в рамках "тарифного майдана", их участники пришли к Зеленскому и пригрозили заблокировать трассу Киев-Харьков.

Также мы писали о том, что в Украине создают "тарифные сотни" для организации акций против повышения цен.