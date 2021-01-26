В Эстонии впервые в истории страны премьер-министром стала женщина. Накануне был утвержден новый состав правительства во главе с депутатом парламента 43-летней Каей Каллас. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Парламент утвердил коалиционное правительство "Партии реформ" и Центристской партии. У них будут 59 депутатов в 101-местном парламенте.

"Первое, с чем мы собираемся справиться, это кризис здравоохранения", - заявила Каллас.

Кая Каллас в данный момент возглавляет "Партию реформ" и является депутатом эстонского парламента. До этого она была избрана депутатом Европейского парламента.

После утверждения Каллас на посту премьера Эстонии, правительства 6 из 8 стран Скандинавии и Балтии (Литва, Латвия, Эстония, Исландия, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия) стали возглавлять женщины.

Напомним, что президентом Эстонии является 51-летняя Керсти Кальюлайд, которая, принимая у себя президента Владимира Зеленского, подарила ему велосипед.

Премьер-министр Эстонии, лидер Центристской партии Юри Ратас объявил об отставке с поста главы правительства. Это произошло на фоне коррупционного скандала - его политсиле и члену его партии объявили подозрения.

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