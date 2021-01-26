НАБУ закрыло дело по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств экс-спикером Верховной Рады Андреем Парубием, открытое весной 2019 года. Однако Высший антикоррупционный суд отменил это решение.

Об этом со ссылкой на материалы суда пишут "Украинские новости".

НАБУ расследовало факты возможного нецелевого использования бюджетных средств, присвоения, растраты или завладения денег экс-председателем Верховной Рады Парубием и руководителем Аппарата Верховной Рады Украины путем злоупотребления ими своим служебным положением в особо крупных размерах, а также злоупотребления ими властью или служебным положением, причинившее существенный вред охраняемым законом правам, свободам и государственным интересам.

По мнению заявителя, поскольку Аппарат Верховной Рады в нарушение требований Конституции и Закона "О Регламенте Верховной Рады Украины" с 28.06.1996 по 20.04.2019 не зарегистрирован как юридическое лицо, то председатель Рады и руководитель Аппарата не имели правовых оснований на распоряжение имуществом и средствами Аппарата Рады, что свидетельствует о присвоении, растрате или завладении ими государственным имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой лиц.

При этом, в декабре 2020 года детектив НАБУ закрыл это дело, не установив никаких данных, которые бы указывали на наличие событий уголовных преступлений. 12 января ВАКС рассмотрел жалобу на закрытие дела и отменил постановление НАБУ. Поэтому расследование должно быть возобновлено.

Напомним, прошлой осенью Парубия и других лидеров Евромайдана вызывали на допрос в ГБР по делу о госперевороте.

Также мы писали о том, что в прошлом феврале Парубия допросили в ГБР.