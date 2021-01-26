Во вторник, 26 января, Эмомали Рахмон, который в пятый раз вступил в должность президента Таджикистана, заявил, что его страна полностью победила пандемию Covid-19. Однако, он призвал и дальше соблюдать меры безопасности.

Об этом президент заявил в ходе ежегодного послания к парламенту, сообщает Sputnik Таджикистан.

"Коронавируса в Таджикистане нет, и он полностью уничтожен", - сказал Рахмон.

Также президент призвал жителей Таджикистана не забывать о правилах личной и общественной гигиены. В частности, важно строго соблюдать предписания Республиканского штаба при посещении мечетей.

"Но несмотря на это, не стоит расслабляться и забывать о правилах личной и общественной гигиены", - добавил он.

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