Два человека погибли и еще двое травмированы в результате столкновения трех автомобилей во Львовской области. Столкновение автомобиля "Лексус", микроавтобуса "Мерседес Спринтер" и "Фиата" произошло на трассе Киев - Чоп в селе Дубина Стрыйского района.

Об этом сообщается на сайте ГУНП Львовской области.

"Лексус", которым управлял 23-летний житель Хмельницкого, столкнулся с микроавтобусом, за рулем которого находился 38-летний житель Черновицкой обл. Машины ехали навстречу друг другу. После удара микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с "Фиатом", которым управлял 38-летний мужчина.

"В результате ДТП двое пассажиров микроавтобуса, житель города Ровно в возрасте 39 лет и 48-летний житель Черновицкой области, от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще двое пассажиров "Мерседеса", 42-летний житель Черновицкой области и 37-летний житель Ровенской области, получили телесные повреждения. Также травмированы водители "Спринтера" и "Лексуса", - заявили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц". Виновннику ДТП грозит от 5 до 10 лет заключения.

Ранее "Страна" писала о том, что под Харьковом в жутком ДТП погибли и пострадала беременная.

Также мы сообщали, что под Киевом пьяный водитель насмерть задавил ребенка на пешеходном переходе.