В Москве скончался бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько. Высокопоставленный чиновник ушел из жизни в возрасте 64 лет после долгой болезни.

Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на два источника, близких к семье. Так же эту информацию подтвердили и в пресс-службе правительства РФ. У Сергея Приходько был боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Лу Герига.

Сергей Приходько родился 12 января 1957 года в Москве, окончил Московский государственный институт международных отношений, у него есть дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Работал замглавы администрации президента в 1998–2004 годах, а также помощником президента в 1997-1998 годах и в 2004-2012 годах, возглавлял аппарат правительства в статусе вице премьера в 2013–2018 годах, до прошлого года занимал пост первого заместителя руководителя аппарата правительства.

В январе 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником.

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