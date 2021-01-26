Украинским выпускникам планируют выдавать премии по 100 тысяч гривен за лучшие результаты ВНО
Украинским абитуриентам, которые лучше всех сдадут Внешнее независимое оценивание, планируют выдавать премии по 100 тысяч гривен. Получить деньги смогут 30 выпускников.
Об этом в Facebook сообщила секретарь Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа.
По ее словам, постановление, предусматривающее денежные премии для лучших выпускников, поддержал образовательный Комитет Верховной Рады.
"Хорошая новость для всех, кто готовится к ВНО! Поддержали на образовательном Комитете постановление: 30 выпускников, которые лучше всех сдадут ВНО, получат денежное вознаграждение, по 100 тысяч грн", - написала Пипа.
Чтобы претендовать на денежное поощрение, абитуриенты в сумме должны будут сдать четыре теста на 790 баллов, при этом по одному из предметов результат должен быть максимальным - 200 баллов.
"Есть справедливое условие - поступление в украинские учреждении высшего образования. Государство должно стимулировать детей к лучшему обучению - в Украине!" - сообщила Пипа.
Напомним, в Минобразования рассказали, какие варианты проведения ВНО могут быть в 2021 году.
Также мы писали о том, что Минобразования предлагает сделать тестирование по дополнительным предметам ВНО платным.