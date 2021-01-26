Украинским абитуриентам, которые лучше всех сдадут Внешнее независимое оценивание, планируют выдавать премии по 100 тысяч гривен. Получить деньги смогут 30 выпускников.

Об этом в Facebook сообщила секретарь Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа.

По ее словам, постановление, предусматривающее денежные премии для лучших выпускников, поддержал образовательный Комитет Верховной Рады.

"Хорошая новость для всех, кто готовится к ВНО! Поддержали на образовательном Комитете постановление: 30 выпускников, которые лучше всех сдадут ВНО, получат денежное вознаграждение, по 100 тысяч грн", - написала Пипа.

Чтобы претендовать на денежное поощрение, абитуриенты в сумме должны будут сдать четыре теста на 790 баллов, при этом по одному из предметов результат должен быть максимальным - 200 баллов.

"Есть справедливое условие - поступление в украинские учреждении высшего образования. Государство должно стимулировать детей к лучшему обучению - в Украине!" - сообщила Пипа.

Напомним, в Минобразования рассказали, какие варианты проведения ВНО могут быть в 2021 году.

Также мы писали о том, что Минобразования предлагает сделать тестирование по дополнительным предметам ВНО платным.