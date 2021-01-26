Запорожская областная организация Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) заявила, что в городе блокируют работу сотрудников СМИ и запрещают журналистам присутствовать на заседаниях Запорожского городского совета или других мероприятиях, что является противозаконным и ограничивает права журналистов и граждан.

В связи с этим Запорожская облорганизация НСЖУ призывает мэра города Владимира Буряка и депутатский корпус не препятствовать работе сотрудников СМИ.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, адресованном депутатам Запорожского горсовета и Владимиру Буряку

"Запорожскую областную организацию Национального союза журналистов Украины глубоко тревожит недопустимая и крайне опасная правовым нигилизмом ситуация, которая сложилась в отношениях журналистов местных СМИ, депутатского корпуса, лично городского головы и чиновников исполкома горсовета с журналистами с первого же дня нынешней каденции городской власти.

По непонятным и надуманным причинам мэр и должностные лица городского совета сознательно препятствуют журналистам в исполнении их профессиональных обязанностей - получать от первоисточников и распространять в обществе социально важную и актуальную информацию о деятельности городского совета. К сожалению, это не единичные случаи, такая позиция уже стала системой в общении власти со СМИ.

Напомним примеры:

4 ноября 2020 двух запорожских журналистов не пустили на внеочередную сессию горсовета.

1 декабря 2020 первая сессия Запорожского городского совета состоялась также без присутствия представителей СМИ и общественности в связи с карантинными ограничениями.

21 декабря 2020 вторая внеочередная сессия Запорожского горсовета прошла без участия журналистов. Во время сессии городской голова Запорожья Владимир Буряк отказался выносить на голосование вопрос о присутствии на сессии журналистов, поскольку они не являются представителями органов местного самоуправления.

По сообщению Института массовой информации 22 декабря 2020 главного редактора портала "Гвозди" Богдана Василенко не пропустили в горсовет, где в сессионном зале проходила презентация проекта городского бюджета Запорожья-2021, а 18 января ему отказали в присутствии на заседании постоянной комиссии Запорожского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения. Это при том, что информация о заседании комиссии была размещена на сайте Запорожского горсовета еще 15 января. В сообщении не было никаких оговорок относительно присутствия на заседании журналистов, представителей общественности.

По словам Богдана Василенко, его остановили и не пропускали дальше турникета на первом этаже горисполкома полицейские и начальник отдела внутренней политики Сергей Шулдик. Он сослался на то, нет соответствующего распоряжения от Геннадия Наумова, нового секретаря Запорожского городского совета.

Отсюда возникают вполне логичные вопросы к вышеназванным должностным лицам и к депутатскому корпусу. Итак, каким Законом регламентировано право должностных лиц исполнительного комитета городского совета препятствовать журналистской деятельности? Сразу отметим, такого закона нет. Зато есть Закон о средствах массовой информации, предусматривающий уголовную ответственность за такие действия. Это, во-первых.

Во-вторых, почему должностные лица исполнительной власти берут на себя несвойственные им функции определять, как и в каком режиме работать с журналистами депутатскому корпусу, ограничивать право всей запорожской общины на получение информации о многогранной работе городской власти. (Напомним, эти самые должностные лица содержатся на наши налоги, в том числе - и журналистские). И община имеет право требовать прозрачности и открытости власти.

В-третьих, к сожалению, приходится констатировать: складывается впечатление, что такая неконструктивная позиция устраивает депутатов, которым запорожцы эту власть доверили. Иначе, почему они молчат, ведь имеют всю полноту власти, чтобы наладить открытую, системную и такую ​​нужную для общества сотрудничество со средствами массовой информации? Чьи же интересы защищают наши избранники?

Хотим подчеркнуть, что отговорки о локдауне и карантине не могут служить оправданием такой недобросовестные позиции, поскольку постановление Кабинета Министров "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2" от 9 декабря 2020 не содержит ограничений деятельности журналистов.

К сожалению, неконструктивную позицию по отношению к СМИ последовательно демонстрирует и городской голова В. В. Буряк, ссылаясь то на локдаун, то на какие-то непонятные обстановки, объясняя нежелательности работы журналистов на сессиях, на заседаниях комиссий и других мероприятиях городской власти. Отсутствие прозрачности и понятной системы в отношениях власти со СМИ не на пользу общему делу.

Городской совет - открытая публичная организация, обязанность которой - качественно обеспечивать все сферы жизнедеятельности города. И граждане имеют право знать все о ее деятельности, а журналисты обязаны эту информацию готовить и распространять через свои средства массовой информации. Такая у них работа. А плодотворная система сотрудничества власти и СМИ - в интересах всего общества.

Поэтому, уважаемые депутаты, уважаемый городской голова, обращаемся к вам с призывом рассмотреть наше обращение на заседаниях комиссий, в сессионном зале. Разработать такой порядок работы со СМИ, который делает невозможным препятствование работникам СМИ выполнять свои профессиональные обязанности! Не делите журналистов на "желаемых" и "нежелательных", а обеспечьте условия их работы на сессиях, заседаниях депутатских комиссий и в любых структурах городского совета в соответствии с требованиями Закона о СМИ и демократических принципов свободы получения и распространения информации, свободы слова", - говорится в заявлении секретариата Запорожской областной организации НСЖУ.

Ранее мы писали, что в НСЖУ обеспокоены законопроектом о СБУ, который позволит ведомству вмешиваться в работу СМИ.

Также сообщалось, сколько раз нападали на журналистов в 2020 году.